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Общество

Кровлю детского сада «Звёздочка» отремонтировали в Печорах

08.10.2023 11:36|ПсковКомментариев: 0

 Кровлю детского сада «Звёздочка» отремонтировали в Печорах. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале. 

«По моему поручению были выделены необходимые средства из резервного фонда. Отремонтирована не только кровля, но и входная группа, а также частично проведён косметический ремонт внутри садика», - написал губернатор.

Здание было построено еще в 1978 году, сегодня его посещают порядка 140 детей. Из-за плохого состояния кровли во время дождей намокали несущие конструкции и штукатурка стен. 

 

Теги: #детский сад
Источник: Псковская Лента Новостей
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