Общество

Николай Красиков покинул пост главврача Псковского перинатального центра

Николай Красиков покинул пост главврача Псковского перинатального центра, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Николай Красиков стал главным врачом Псковского перинатального центра 23 ноября 2021 года. 6 октября он провёл последний рабочий день в должности главного врача Псковского клинического перинатального центра.

Николай Красиков покинул пост по собственному желанию, в связи с переходом на новую работу за пределами Псковской области.

«Под руководством Николая Валерьевича работа Псковского перинатального центра вышла на новый качественный и профессиональный уровень. Удалось получить статус «клинический», войти в топ-10 лучших перинатальных центров России», – отметили в комитете.

В соответствии с приказом регионального комитета по здравоохранению с 7 октября Мариан Бородин исполняет обязанности главного врача.