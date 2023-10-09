Общество

День открытых дверей пройдет в Псковском филиале университета ФСИН России

День открытых дверей пройдет в Псковском филиале университета ФСИН России 21 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учебного заведения.

Фото: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Будущие абитуриенты встретятся с руководством Псковского филиала университета и узнают об истории и структуре образовательной организации.

Гости смогут получить ответы на волнующие вопросы об особенностях поступления на места за счет средств федерального бюджета в 2024 году. Для участников мероприятия будет организована обзорная экскурсия по территории филиала, в ходе которой будущие абитуриенты смогут увидеть учебные аудитории, библиотеку и спортивный зал.

Псковский филиал университета ФСИН России расположен по адресу: город Псков, Зональное шоссе, 28. Начало в 11.00.