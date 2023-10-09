Общество

Большинство респондентов ПЛН считают диспансеризацию формальностью

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей не собираются в этом году проходить диспансеризацию. Это следует из опроса, в котором приняли участие 274 человека.

Абсолютное большинство респондентов - 71,17% - не будут проходить диспансеризацию, поскольку, по их мнению, врачи ее проводят формально. А 3,28% голосующих не хотят идти в больницу, потому что боятся впустую потратить свое время.

При этом 10,22% участников опроса отметили, что дорожат своим здоровьем и проходят диспансеризацию. 13,87% проголосовавших пока не определились точно и постараются выделить время на плановое обследование.

0,73% респондентов заявили, что не нуждаются в диспансеризации, поскольку у них крепкое здоровье.

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