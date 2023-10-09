Акция «Неделя без турникетов» стартовала в Псковской области 9 октября. Первые экскурсии прошли в Пскове. Об этом в своем Telegram-канале сообщил секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.
Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram
Школьники и студенты познакомились с производственными цехами «Псков-Полимера», Псковского хлебокомбината, швейной фабрики «Славянка» и Псковского завода АДС.
В первый день участниками акции стали 120 человек — школьники Псковского педагогического комплекса №25, школ №9 и №47, студенты колледжа профессиональных технологий и сервиса и колледжа ПсковГУ.
Экскурсии по линии Союза машиностроителей России будут проходить всю неделю.