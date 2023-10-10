Общество

Более 1,5 тысяч работающих женщин в Псковской области получили пособие по беременности

1 548 работающих женщин в Псковской области получили пособие по беременности и родам. С начала года региональное отделение СФР получило от 876 работодателей заявления на назначение пособия по беременности и родам. На эти цели ОСФР по Псковской области направило свыше 188 миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организации.

Выплаты пособия производятся в течение 10 рабочих дней после того, как для его назначения в отделение фонда поступают полные и достоверные сведения от работодателя.

Право на получение данного пособия имеют только женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам или усыновившие ребенка до 3 месяцев.

Для оформления выплаты потребуются следующие документы: