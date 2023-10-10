Общество

Как правильно пользоваться шпаргалками, рассказали псковские педагоги школьникам

В псковской библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева состоялась встреча школьников с учителями разных поколений, посвящённая Всероссийскому Году педагога и наставника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Фото здесь и далее: библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева

На разговор с учениками 6-7 классов лицея № 21 пригласили учителя русского языка и литературы Наталью Зарембо (педагогический стаж 35 лет), учителя истории Елену Дурникову (11 лет педагогического стажа), учителя начальных классов Ольгу Игнатьеву (стаж 5 лет) и студентку 4 курса, будущего учителя математики и информатики Кристину Яковлеву.

Для этой встречи библиотекари задали учителям «домашнюю работу»: рассказать о себе и про смешные случаи на уроках.

Педагоги рассказали детям, как они пришли в профессию (для кого-то примером в жизни стала первая учительница, а для кого-то – мама-учитель) и почему они за летние каникулы успевают соскучиться по школе сильнее своих учеников, а также вспомнили много забавного из своей педагогической практики. Например, Наталья Зарембо рассказала, как на вопрос «Кто убил Пушкина?» один из её учеников ответил: «Дантист!»

Елена Дурникова преподаёт в вечерней школе и её ученики иногда намного старше её. Например, одному из них было 47 лет, когда он пришёл доучиваться в школу. Она также рассказала, какая звенящая тишина бывает у неё на уроках, когда в классе сидят военные, и как, выполняя задание на доске, офицер говорит сам себе: «Отставить!», если делает ошибку.

А учитель начальных классов Ольга Игнатьева вспомнила, как однажды во время урока один из учеников поднял руку и сказал: «Мам, можно мне выйти?»

После библиотекари заставили их тянуть билеты и отвечать на трудные вопросы без подготовки. На вопрос «Пользовались ли вы когда-нибудь шпаргалками?», Наталья Зарембо ответила: «Конечно!»

Тогда один из школьников спросил: «А почему тогда мне всё время влетает за то, что я списываю?»

«Потому что списывать надо умеючи! - ответила педагог. – Ты берёшь телефон, открываешь интернет и списываешь, а вот если бы ты сделал себе шпаргалку сам и переписал бы туда из учебника материал мелким почерком, то учитель был бы только рад, что ты таким образом повторяешь пройденный материал».

На вопрос «Хорошо ли давать списывать соседу по парте?» учителя сказали детям, что гораздо лучше объяснить однокласснику непонятую им задачку, если кто-то по-настоящему хочет поддержать друга.

По словам Кристины Яковлевой, они стараются не перекладывать вину за это на ребёнка, а разобраться в себе.

Напоследок заведующая библиотекой «Родник» Ирина Лушкина спросила у педагогов, кем бы они стали, если бы судьба сложилась иначе и у них бы не получилось стать учителями. Оказалось, что из педагогов получились бы прекрасные работники культуры (тем более, что, например, Наталья Зарембо в своё время с отличием окончила музучилище), ивент-менеджеры или, например, врачи.