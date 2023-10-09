Общество

«Сердце» будущего пешеходного фонтана показал псковичам Борис Елкин

Техническое помещение пешеходного фонтана на Четырех углах, где располагается насосное оборудование и интеллектуальное управление музыкой и светом, жителям Пскова показал глава города Борис Елкин. Снимки он опубликовал в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Вчера докладывал губернатору Михаилу Ведерникову о строительстве фонтана на Четырех углах, а сейчас расскажу и вам немного интересного. На фото техническое помещение. Вот оно, сердце будущего фонтана: насосное оборудование, интеллектуальное управление музыкой и светом», - рассказал Борис Елкин.

Вместе с областным комитетом по культуре администрация Пскова подбирает музыкальное сопровождение. Рассматриваются классические произведения, которые связаны с Псковской областью.

«Скоро будем тестировать!» - добавил градоначальник.

Напомним, тестовый запуск фонтана запланирован на конец октября, после чего он будет законсервирован до весны. Также в планах благоустройство прилегающей территории. В полную силу для псковичей и гостей города фонтан заработает в следующем году.