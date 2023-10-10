Общество

Приём граждан провело руководство УФСИН в Пскове

Временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов провёл приём граждан по поручению президента РФ в приёмной главы государства в Псковской области. Также в приеме участвовал помощник начальника управления по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе УФСИН России по Псковской области Вячеслав Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В ходе приёма рассматривались обращения заявителей. Вопросы обратившихся касались возможности предоставления лицам, отбывающим наказание в исправительных учреждениях Псковской области, условно-досрочного освобождения, а также замены неотбытой части срока более мягким видом наказания – принудительными работами, предоставление выездов за пределы исправительного центра.

Каждому заявителю в индивидуальном порядке руководство регионального пенитенциарного ведомства подробно разъяснило нормы действующего законодательства. По обращениям, требующим дополнительного изучения, даны поручения соответствующим службам и начальникам подведомственных учреждений.

В пресс-службе отметили, что прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции уголовно-исполнительной системы, осуществляется руководством УФСИН России по Псковской области дважды в год в соответствии с утвержденным графиком.