В возрожденный псковский детский лагерь «Нептун» проведут газ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 14 августа посетил детский оздоровительный лагерь «Нептун» после завершения реконструкции и оснащения оборудованием, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

В день выезда на территории лагеря коллектив Центра здоровья детей Детской областной клинической больницы провел плановый профилактический осмотр ребят, находящихся на смене в «Нептуне». На встрече с главой региона присутствовал главврач больницы, внештатный спортивный врач и главный внештатный детский травматолог высшей категории министерства здравоохранения Евгений Васильев. Он объяснил, что на базе Детской областной клинической больницы работает Областной центр здоровья детей, задача которого - в течение года осматривать всех ребят Псковской области по желанию их родителей. Каждый родитель имеет право не только обратиться лично в Центр здорового долголетия, но и направить своего ребенка в областной Центр здоровья детей.

«В летнее время мы активно работаем с различными организациями, где находятся дети. Это могут быть и спортивные сборы, детские оздоровительные лагеря, одним из которых является и лагерь "Нептун", где собственно, и работает сейчас Центр здоровья детей. Он проводит скрининговый осмотр на предмет особых патологий, в рамках которой мгновенно выписывается направление, если есть необходимость оказания плановой медицинской помощи. Редко мы сталкиваемся с экстренными случаями, но всякое в жизни бывает. Если выявляется какая-то патология, на ее основании идет запись в консультативно-диагностический центр, где уже врачи принимают решение либо о плановом лечении, либо, соответственно, даются рекомендации. Абсолютно каждый ребенок, придя в Центр здоровья детей, получает необходимые рекомендации по дальнейшему развитию, укреплению своего здоровья. Это обычно передается родителям на очной встрече, либо заочно», — отметил главврач и добавил, что в лагере работает врач-педиатр, заведующий Центра здоровья детей и также специалист по функциональной диагностике.

Участие в выезде главы региона также приняли председатель Заксобрания Псковской области Александр Котов, министр образования Александр Сорокин и глава Пскова Борис Елкин.

В ходе осмотра территории губернатору показали обновленный пищеблок, жилые корпуса, душевые и прачечные зоны, а также медицинские кабинеты. Борис Елкин пояснил, что ранее в лагере был оборудован бассейн, но сейчас в планах - его демонтаж и ориентирование территории на круглогодичную.

«Будем доделывать. Это первая смена, будем дорабатывать, чтобы в следующий раз быть во всеоружии», — подчеркнул Борис Елкин.

«Готовьте программу развития, прорабатывайте с нашим министерством образования. А так - молодцы, 9 лет (лагерь - ред.) стоял без дела. Газ мы подключим. Мы поддержим», — резюмировал Михаил Ведерников.

Для восстановления работоспособности лагеря в 2025-2026 годах из местного бюджета города Пскова выделили 23,12 миллиона рублей.

В рамках восстановления произвели ремонт инженерных систем, а также демонтаж и монтаж оконных блоков в зданиях. Помимо этого, специалисты смонтировали систему автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, видеонаблюдения и тревожную сигнализацию.

Территорию также снабдили необходимым инвентарем. Для ограждения закупили сетку рабицу и столбы, а для реконструкции пищеблока был приобретен модуль для приготовления пищи. При этом лагерь получил новую мебель, постельное белье, тюль, шторы и обогреватели, а также реализовал решения по водоснабжению (в том числе обустроена скважина) и инженерной инфраструктуре. Также был оснащен медицинский кабинет и обустроены санитарно-душевые блоки.

Детский оздоровительный лагерь «Нептун» был открыт в 1970 году на базе школы плавания «Барс». Он функционировал как палаточный городок для организации и проведения тренировочных сборов обучающихся, занимающихся плаванием. Тренировки были организованы на Елизаровском озере. В 1975 году на территории лагеря возвели столовую и медицинский блок, в конце 1970-х годов – два плавательных бассейна и домики для персонала, в конце 1980-х годов был построен спальный корпус. При этом все объекты, за исключением спального корпуса, были созданы хозяйственным способом – без проектной документации и без устройства фундаментов.

В 2017 году работа лагеря была приостановлена. В 2026 году его работоспособность восстановили. На основании полученных разрешительных документов и санитарного эпидемиологического заключения от 7 августа 2026 года лагерь «Нептун» внесен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Псковской области.

Лагерь также передали на баланс муниципального автономного учреждения «Дирекция спортивных сооружений города Пскова». Планируется дальнейшая реконструкция и подключение газа для обеспечения возможности круглогодичного использования. 10 августа 2026 года в обновленном лагере открылась первая смена (количество детей – 53 человека).