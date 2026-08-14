10 лет на связи с городом: как общественные советники меняют Великие Луки

В этом году институту общественных советников главы города в Великих Луках исполнилось 10 лет. За это время он стал одним из инструментов прямого взаимодействия жителей с городской властью: советники помогают определять, какие проблемы требуют решения в первую очередь, участвуют в обсуждении городского бюджета и контролируют благоустройство. С чего начинался этот институт, и какую роль он играет в жизни города сегодня, разбиралась Псковская Лента Новостей.

Общественные советники в Великих Луках появились по инициативе главы города Николая Козловского. Первые обсуждения идеи начались еще в 2012 году, а в 2016 году ее воплотили в жизнь. Этот институт - во многом уникальная форма территориального общественного самоуправления. На территории Псковской области она существует только в Великих Луках.

Идея заключалась в том, чтобы жители могли напрямую взаимодействовать с городской властью и участвовать в решении вопросов, важных для их территорий. Для этого была создана должность общественного советника главы города. Им может стать любой дееспособный гражданин, достигший возраста 18 лет и давший на это письменное согласие. Обычно это уважаемые, пользующиеся авторитетом у соседей люди, самые активные и ответственные горожане. Их избирают на общих собраниях жителей многоквартирных домов и улиц частного сектора.

После избрания статус общественного советника официально закрепляется постановлением главы города, в котором также указывается срок его полномочий. Подтверждением статуса служит специальное удостоверение, которое глава в торжественной обстановке вручает советнику. При этом работа на этой должности не оплачивается: свои обязанности представители общественности выполняют безвозмездно.

Меняя город

Главная задача института – обеспечить прямое взаимодействие жителей с городской властью и дать горожанам возможность влиять на распределение бюджетных средств. С 2016 года общественные советники участвуют в обсуждении и формировании городского бюджета. Они собирают предложения жителей о благоустройстве дворов, дорог, тротуаров и многоквартирных домов, предварительно обсуждая их с соседями. При формировании расходной части бюджета эти предложения рассматриваются в приоритетном порядке. Кроме того, общественные советники участвуют в бюджетных слушаниях и рабочих совещаниях. После утверждения проектов они следят за ходом работ и участвуют в их приемке, контролируя качество и эффективность использования выделенных средств.

Особенностью великолукской системы является то, что жители участвуют не только в подготовке заявок на финансирование, но и в реализации городских проектов. Великолучане сами предлагают территории для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и участвуют в обсуждении того, как должны измениться их дворы и общественные пространства. Советники помогают собирать подписи, оформлять заявки и разрабатывать проекты с учетом пожеланий жителей. Такая работа вовлекает горожан в благоустройство своих территорий: во многих дворах регулярно проходят субботники, жители высаживают деревья, кустарники и цветы. Также великолучане участвуют в конкурсах на лучший дом, двор и подъезд. Еще одной традицией стали праздники двора, которые выросли в масштабный фестиваль «Любимый дворик», объединяющий жителей целых микрорайонов. Во многих дворах вместе отмечают и Новый год. Организацией таких праздников также занимаются общественные советники – от подачи заявок на установку елок до подготовки самих мероприятий.

Некоторые представители общественности меняют среду вокруг себя лично, своими собственными руками. В августе этого года советник Валерий Корин нарисовал большое граффити на старых гаражах на улице Ставского, 56. Основой для сюжета изображения стал знаменитый фрагмент из «Сказки о царе Салтане» Александра Пушкина – теперь вместо серой стены во дворе появились дуб с цепью, кот ученый и белочка, грызущая золотые орешки.

Фото: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

Большинство общественных советников также участвуют в работе территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Совместная работа позволяет ТОСам участвовать в конкурсах проектов и привлекать дополнительные средства на благоустройство дворов и общественных пространств. Благодаря этому взаимодействию в городе ремонтируют дворы, устанавливают детские и спортивные площадки и реализуют другие инициативы жителей. В 2025 году 19 проектов ТОС получили региональные гранты, 11 из них были посвящены сохранению памяти о Великой Отечественной войне.

Диалог с властью

Отдельное внимание в работе института уделяется постоянному взаимодействию общественных советников с городской властью. Для этого в Великих Луках создан Совет советников, в который входят представители всех 15 территориальных округов. Они собирают предложения и обращения жителей, поступающие от общественных советников, и передают информацию о принятых решениях. При этом Совет не заменяет масштабные встречи всех советников с главой города – такие совещания проходят раз в полгода. На них обсуждают результаты выполненных работ, планы на будущее и актуальные проблемы, а в конце года – вопросы стратегического развития города и формирования бюджета.

Именно такая масштабная встреча прошла в Великих Луках 12 августа. На совещание с Николаем Козловским пришли более ста общественных советников. Глава города подвел итоги их десятилетней деятельности:

«Сегодня институт общественных советников стал уникальным связующим звеном между городской властью и жителями города Великие Луки. Вы не только произносите наказы, ставите вопросы, проблемы, но и зачастую подсказываете, как их решить, и главное – находясь на местах, определяете, в какие временные рамки нужно решить вопросы, есть ли срочность или можно сделать это в плановом периоде».

По словам Николая Козловского, за прошедшие годы советники передали тысячи обращений и наказов жителей. Около 85% из них уже решены. Остальные же находятся в работе, некоторые из них требуют дополнительного финансирования.

На встрече также обсудили основные направления развития Великих Лук. Среди них – обновление образовательных и культурных учреждений, развитие спортивной инфраструктуры, модернизация коммунального хозяйства и благоустройство города. Отдельный блок встречи посвятили здравоохранению. Общественных советников интересовала работа поликлиники № 2, в том числе процедурного кабинета, и порядок приема узких специалистов. Представители Псковской областной клинической больницы сообщили, что процедурный кабинет продолжает работать в штатном режиме, а для курсового лечения пациентов при необходимости направляют в дневной стационар поликлиники № 1.

Новые проекты

Поговорили и о планах на будущее. Николай Козловский отметил необходимость строительства дополнительного моста через Ловать, ремонта проспекта Ленина и строительства путепровода, который свяжет улицу Малышева с проспектом Гагарина.

В 2026 году в городе запланирован ремонт 22 дворов и трех проездов. На 13 территориях работы уже полностью завершены, остальные объекты планируют привести в порядок до конца октября. Продолжается также ремонт дорог и тротуаров. В этом году за счет лимитов 2027 года дополнительно планируется отремонтировать пять участков автомобильных дорог.

Отдельно обсудили работу ТОСов. В 2026 году победителями регионального конкурса проектов стали 17 инициатив великолучан. Девять проектов предусматривают установку нового уличного освещения, четыре – благоустройство пешеходных мостиков через Коломенку и Лазавицу, еще четыре – установку современных игровых и спортивных элементов во дворах. Кроме того, ТОС «Восточный» стал победителем конкурса инициативных проектов с предложением обустроить дренажную систему у дома № 22 на улице М. Кузьмина.

Все это входит в работу общественных советников, которые за десять лет стали частью повседневной жизни Великих Лук. Более ста человек сегодня помогают жителям решать вопросы своих домов и территорий, участвуют в благоустройстве и взаимодействуют с городской властью. Их работа показывает, что изменения в городе начинаются не только с больших проектов, но и с инициативы людей, которым небезразлично, каким будет место, где они живут.

Софья Богданова