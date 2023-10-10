Общество

Возбудителя коклюша теперь смогут выявлять в псковской инфекционке

Лаборатория Псковской областной инфекционной клинической больницы запустила новое исследование - выявление возбудителя коклюша и паракоклюша методом ПЦР. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Псковская областная инфекционная клиническая больница

«Коклюш и паракоклюш – это острые инфекционные заболевания, клиника которых практически не отличается друг от друга. Инфекции передаются воздушно-капельным путем и имеют схожие симптомы: легкое недомогание, температура до 38 градусов, насморк, постепенно усиливающийся кашель, возможна рвота», - рассказали специалисты.

Они отметили, что коклюш протекает намного тяжелее. Многим детям, особенно младенцам, при таком диагнозе показана госпитализация и лечение под постоянным контролем врачей. Заболевание может привести к пневмонии, остановке дыхания, энцефалопатии и в последствии — к летальному исходу.

Метод ПЦР позволяет выявлять в биологическом материале фрагменты генетического материала (ДНК) возбудителя коклюша и паракоклюша. С его помощью можно наиболее точно и быстро диагностировать заболевание и назначить соответствующее лечение.

«Ранее для подобного анализа приходилось отправлять биоматериал (мазок со слизистой носа и ротоглотки) в другие учреждения. Сейчас, благодаря новым возможностям и оборудованию, мы можем проводить исследование прямо здесь, в нашей больнице. Это значительно сокращает время получения результатов и позволяет нам приступить к лечению пациента быстрее», - добавили в больнице.