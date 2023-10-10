Общество

Умер хирург Великолукской межрайонной больницы Аннадурды Денлиев

Хирург поликлиники №1 Великолукской межрайонной больницы Аннадурды Денлиев умер 9 октября после продолжительной болезни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Аннадурды Денлиев родился 9 мая 1961 года. В 1990 году окончил Туркменский ордена Дружбы народов государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело», в 1991 году – интернатуру по хирургии. Врач работал в поликлинике №1 с марта 2003 года по настоящее время. В 2017 году был награжден почетной грамотой Великолукской межрайонной больницы.

Общий стаж работы в медицине – более 32 лет.

Руководство и коллеги выражают соболезнования родным и близким умершего.