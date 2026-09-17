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Псковичи заняли призовые места в специальной возрастной категории игры «Зарница 2.0»

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Финал Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» для специальной возрастной категории завершился в Волгоградской области. Как сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах, Псковскую область представляла команда «Наследие Воин 60» из Невельского муниципального округа.

Фотографии: Михаил Ведерников / Мах

Всего в финале военно-патриотической игры «Зарница 2.0» приняли участие 240 ребят со всей страны, среди которых выступала и невельская команда «Наследие Воин 60». Как отметил Михаил Ведерников, ребята продемонстрировали высокий уровень подготовки и вошли в число лучших в индивидуальных зачетах.

Псковичи заняли несколько призовых мест: Никита Бочаров занял первое место в состязании инженеров-саперов, Александр Луганцев и Денис Минов выиграли третье место в состязании операторов БПЛА.

 
«Команда активистов "Движения Первых" и наставников показала достойный результат, характер и настоящую волю к победе. Гордимся нашими ребятами и желаем новых успехов», — заключил Михаил Ведерников.

Ранее губернатор Псковской области сообщил, что юные псковичи стали лучшими в СЗФО по итогам игры «Зарница 2.0».

 

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Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

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