Псковичи заняли призовые места в специальной возрастной категории игры «Зарница 2.0»

Финал Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» для специальной возрастной категории завершился в Волгоградской области. Как сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах, Псковскую область представляла команда «Наследие Воин 60» из Невельского муниципального округа.

Фотографии: Михаил Ведерников / Мах

Всего в финале военно-патриотической игры «Зарница 2.0» приняли участие 240 ребят со всей страны, среди которых выступала и невельская команда «Наследие Воин 60». Как отметил Михаил Ведерников, ребята продемонстрировали высокий уровень подготовки и вошли в число лучших в индивидуальных зачетах.

Псковичи заняли несколько призовых мест: Никита Бочаров занял первое место в состязании инженеров-саперов, Александр Луганцев и Денис Минов выиграли третье место в состязании операторов БПЛА.

«Команда активистов "Движения Первых" и наставников показала достойный результат, характер и настоящую волю к победе. Гордимся нашими ребятами и желаем новых успехов», — заключил Михаил Ведерников.

Ранее губернатор Псковской области сообщил, что юные псковичи стали лучшими в СЗФО по итогам игры «Зарница 2.0».