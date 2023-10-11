Общество

ООО «Велрыбпром»: Вкусно, качественно и стабильно

Редкий праздничный стол обходится без бутербродов с ароматными шпротами. А любители рыбных деликатесов не откажутся от нежного паштета ещё и на завтрак, сытного супа с килькой в томатном соусе на обед и свежих копчёностей на ужин. Естественно, если всё это качественное и вкусное.

Именно такую продукцию, отвечающую всем современным требованиям, производят в южной столице Псковской области. Здесь, между Москвой и Санкт-Петербургом, на протяжении долгих лет работает Великолукская рыбопромышленная компания. Об уникальной рецептуре, отменном качестве и технологичном производстве — в нашем материале.

Колоссальный прорыв

История производства началась в далеком 1958 году, когда в Великих Луках появился сельскохозяйственный производственный рыболовецкий кооператив «Колхоз «Красный рыбак». В XXI веке производство возродили и модернизировали в рамках поддержки и развития сельскохозяйственных предприятий. Проект начали воплощать в жизнь в 2010-2012 годах.

Территорию и здания рыбного комбината реконструировали, закупили новое оборудование. В коллектив вернулась часть бывших сотрудников, пришли и новые специалисты. Все вместе они приступили к тестовому выпуску продукции.

Уже в 2015 году завод сделал колоссальный прорыв и увеличил масштаб деятельности. Этого удалось достичь благодаря постоянному развитию технической базы, поиску новых решений по улучшению процессов, строгому соответствию ГОСТу, а также высокой обучаемости сотрудников. Всего за несколько лет была проведена глубокая модернизация оборудования, открыты новые, современные производственные цеха, в которые привлекли дополнительные кадровые ресурсы. В 2022 году открылся цех новых видов продукции – пресервных и паштетных групп.

Сегодня ООО «Велрыбпром» – это современный завод, перерабатывающий до 16 тонн рыбного сырья ежедневно. Складские мощности позволяют вмещать готовую продукцию на 1,5 млн условных банок. С каждым годом производство продолжает расти, ассортимент расширяется рыборастительными группами. Продукция завода, которая представлена в оптовом, сетевом и розничном сегментах, уже не раз удостаивалась наград и премий на федеральных конкурсах и выставках.

Новейшие технологии

Великолукская рыбопромышленная компания специализируется на изготовлении рыбных консервов, рыбы горячего копчения и паштета. Завод оснащен мощным современным оборудованием ведущих европейских производителей, механизированным складом готовой продукции и холодильными камерами, где может храниться более 600 тонн сырья.

Переработка рыбы ведётся в автоматизированном режиме, либо вручную - в зависимости от требований заказчика. Здесь изготавливают не только классические, ГОСТовские продукты, но и изделия по собственной рецептуре. Также компания готова сделать заказ по индивидуальному рецепту и выполнить его исключительно с учётом пожеланий самого редкостного гурмана.

Процесс производства организован по новейшим технологиям. Цех горячего копчения оснащен новыми коптильными камерами высокой производительности. Для копчения рыбы используются только качественная щепа ольхи и бука, позволяющая добиться нужных оттенков вкуса готовой продукции.

Оборудование для дефростации позволяет в автоматическом режиме следить за процессом размораживания сырья, поддерживать температурный режим в соответствии с заданными технологическими параметрами.

А в цехе стерилизации имеются автоклавы с автоматизированной системой САУСТ, что даёт возможность следить за значениями температуры, давления и времени с учетом факторов микробиологической эффективности.

«При производстве продукции используются уникальные рецептуры, соблюдаются все нормы и требования к технологическим процессам. На всех стадиях производства продукция проходит тщательный контроль качества. Все товары сертифицированы, отвечают нормам ГОСТ. Качество консервов отслеживается на всех этапах производства», - подчеркнули в компании.

При изготовлении продукции «Велрыбпрома» используются только натуральные компоненты, без добавления ароматизаторов, красителей и иных искусственных добавок.

Расширение ассортимента

«Велрыбпром» поставляет продукцию во все регионы России и страны СНГ. Товары, произведённые на великолукской земле, можно увидеть на прилавках под торговыми марками «Велрыбпром», «Вкусные Консервы», «Знак Качества», «Хозяин Балтики», «Капитан Морей», «Маяк», «От Иваныча», «Беринг».

Шпроты в масле, шпроты в томатном соусе, ароматный шпротный паштет, килька неразделанная в томатном соусе, килька в томатном соусе обжаренная - всё это пользуется неизменным спросом у потребителей, которые ценят неповторимый вкус и качество. Отборная рыба отлично сочетается с насыщенным и ярким вкусом специально разработанного томатного соуса, что делает консервы уникальными.

В год здесь производят сотни тысяч банок рыбных деликатесов, ассортимент консервированной продукции постоянно расширяется. Это требует не только увеличения мощностей, но и дополнительных трудовых ресурсов. В связи с чем на предприятии ждут всех желающих иметь стабильную и хорошо оплачиваемую работу. Есть вакансии и для тех, кто имеет инженерно-техническое образование, и для представителей рабочих специальностей.

Сотрудникам, приходящим на предприятие, помогают с оформлением документов, выдают всю необходимую одежду, проводят все положенные инструктажи. А обучение происходит непосредственно на рабочем месте.

Уровень заработной платы на заводе довольно высокий - от 35 000 до 130 000 рублей в зависимости от должности. Зарплата сдельная, что является огромным плюсом - каждый сотрудник может влиять на свой доход.

Кроме того, персоналу компенсируют оплату проезда к месту работы и обратно, а иногородним работникам «Велрыбпром» предоставляет бесплатное жилье.

Кстати, внутри компании возможен карьерный рост. Здесь готовы обучать молодых технологов и выращивать из них настоящих специалистов, готовых к инновационным решениям, работе на оптимально и надёжно выстроенном производстве и в команде профессионалов.

От работников подобных предприятий зависит качество питания множества людей. Рыбная продукция - необходимый элемент в рационе, поэтому очень важно, чтобы на её производстве трудились квалифицированные кадры, которые любят свою работу. Многое зависит и от руководства, которое должно заботиться о своих сотрудниках и не стоять на месте, как это делает «Велрыбпром». Если вы ищете хорошую работу - добро пожаловать. Только сначала попробуйте вкуснейшие рыбные консервы, которые впоследствии сможете изготавливать самостоятельно!

Ульяна Ловыгина

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