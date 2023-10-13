Общество

Сотрудникам теплосетей в Дно задержали зарплату

Муниципальное унитарное предприятие «Дновская теплоснабжающая организация» задержало выплату заработной платы работникам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

«Поступило сообщение о выполнении предостережения. В МУП "Дновская теплоснабжающая организация" приняли меры по обеспечению соблюдения обязательных требований трудового законодательства, а именно недопущению задержки выплаты заработной платы работникам», - сообщили в инспекции труда.

Образовавшаяся ранее задолженность в настоящее время погашена.