Общество

За гранью человеческих возможностей

Это покруче любого триатлона! Амбассадор донорства костного мозга и инициатор всероссийской акции #ДавайВступай Артем Алискеров уже в течение двух с половиной месяцев каждый день пробегает марафонскую дистанцию. Недавно спортсмен победил лейкоз, и ежедневный марафон - это способ показать всей стране, что с одной из самых страшных форм рака можно успешно бороться. Подробности - в репортаже обозревателя Псковской Ленты Новостей.

Спасти жизнь

С 1 сентября Артем Аликсеров пробежал около 1700 км. Псков - 41-й город, где проходит акция. «Мы стартовали в Улан-Уде и двигаемся в сторону Архангельска. У нас 71 марафон в 72 городах. Основная миссия - наполнить информационное поле, что донорство доступно, безопасно, безболезненно», - отмечает инициатор акции.

Среди россиян и псковичей многие готовы сдавать кровь. Донорство же костного мозга пока пугает, так как большинство уверены, что для изъятия биологического материала необходима пункция - прокол кости. Но это не так. Новая методика предполагает забор стволовых клеток из периферической крови. Донору на протяжении нескольких дней вводится препарат, который стимулирует выход стволовых клеток в кровь. Процедура длительная, но безопасная. Но главное, попав в регистр доноров, можно спасти чью-то жизнь - в трансплантации костного мозга нуждаются многие пациенты с острыми лейкозами и миеломами.

Как пояснили в комитете по здравоохранению Псковской области, принципиальное отличие донорства костного мозга от донорства крови заключается в сложности подбора пары донор-реципиент. Для того, чтобы подобрать донора конкретному пациенту, нужно просмотреть и проанализировать данные порядка 10 000 доноров. А пока в федеральном регистре доноров костного мозга чуть больше 200 тысяч человек.

По словам Артема Алискерова, болезнь может коснуться каждого, поэтому необходимо, чтобы в регистре доноров костного мозга было достаточно тех, кто в любую минуту готов спасти жизни.

«Всегда хорошо, когда у тебя есть донор. И что может быть лучше, когда ты можешь спасти чью-то жизнь?!» - говорит Артем.

Резонансный проект

Страшный диагноз - острый лимфобластный лейкоз (рак крови) - был поставлен Артему в январе 2019 года. «Пересадку костного мозга мне не делали. Но лечение длилось около трех лет. Я прошел 31 курс химиотерапии», - рассказал он.

При этом занятия спортом Артем не бросил, и «на 12-й день после последнего вливания химии взошел на Эльбрус». А теперь все свои спортивные победы он посвящает популяризации донорского движения. «Все мои беговые проекты: и «Золотое кольцо», и 770 км по льду Байкала в прошлом году - приурочены к тому, чтобы показать своим примером, что с онкологией можно бороться», - отмечает спортсмен.

В этом году Артем вместе со своей командой придумал новый проект - марафон #ДавайВступай. «Мы подумали о том, чтобы такого резонансного сделать, чтобы наполнить информационное поле о донорстве», - поясняет он.

Проект, действительно, получился масштабным. И по географии, и по количеству людей - спортсменов и доноров, которые присоединяются к этому движению. «К центру страны мы только недавно приблизились. Были в Сибири, на Урале, чуть-чуть на Севере. Мы уже прошли середину маршрута. Сейчас двигаемся на Кавказ, потом в сторону Москвы и - финиш»,- говорит Артем.

Ежедневный марафон

42 километра Артем преодолевает «каждый день, без выходных». «Вчера был юбилейный 40-й марафон, сейчас у вас начинаем 41-й», - добавляет он.

Маршрут псковского этапа марафона проходит через Псков и Псковской район, мимо памятника Александру Невскому и других красивых и памятных мест. В каждом городе команда амбассадора донорства снимает небольшой сюжет, но самому Артему заданный темп не позволяет знакомиться с достопримечательностями. Поближе увидеть удалось только Йошкар-Олу, где спортсмен смог немного погулять. «Это был 30-й город. Мы пробежали марафон за 3 часа 44 минуты. Было еще полтора часа, чтобы погулять», - поясняет он.

По его словам, результаты забега в разных городах - разные. «Многое зависит от того, холмистый ли город, от погоды. В Петрозаводске пошел снег с таким ветром, что мы просто забежали на стадион и бегали по кругу. Маршрут изменили», - вспоминает Артем.

Это успех!

Старт 41-му марафону Артема Алискерова был дан у Станции переливания крови Псковской области. Поддержать марафонца пришли псковские спортсмены, которые вместе с ним преодолеют непростую дистанцию.

«Мы сами марафонцы, мы знаем, что такое марафонская дистанция. А преодолевать марафон каждый день - это очень тяжело, невероятно тяжело, это за гранью человеческих возможностей! Но бежать в компании всегда веселее, поэтому хочется подержать смелого человека, его начинание, вместе с ним пробежать», - отмечает председатель клуба любителей бега «Скобарь» Сергей Иванов.

Но еще больше было псковичей, которые пришли, чтобы дать согласие на вступление в регистр доноров. Потому что главная цель этого марафона - не спортивные рекорды, а рекордные цифры в регистре доноров костного мозга. А количество людей, готовых спасти чью-то жизнь, с каждым новым забегом растет.

«В федеральном регистре было 150 тысяч, сейчас уже 200 тысяч. Пока мы бежим, больше 10 тысяч человек вступило за эти 40 дней. Очень продуктивно движимся. Я считаю, что это успех», - заключил Артем Аликсеров.

Светлана Синцова

Фото Елизаветы Петровой