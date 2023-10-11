Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Телохранитель на фрилансе
как не впасть в уныние осенью
ЛОНГРИД проверить здоровье
Региональные меры соцподдержки
Злоупотребил
Экономим на покупках
Санаторный туризм
Господин Рейтингомер
Теплый дом ЛОНГРИД
Взаимодействие отраслевых профсоюзов
распродажа стройматериалов
Досуг псковского школьника
Livan X3pro скоро в Пскове
«Велрыбпром» вкусно и качественно
«Истфакт» Остров обезьян
молодежь облсовпрофа
 
 
 
ещё Общество 11.10.2023 07:190 Климатический ноябрь наступил в европейской части России 11.10.2023 12:410 За гранью человеческих возможностей 11.10.2023 12:300 Более 20 закрытых отделений «Почты России» возобновили работу в Псковской области 11.10.2023 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с руководителем Псковского отделения «Почты России» Ольгой Беляцкой 11.10.2023 11:240 Руководители областных комитетов присоединились к марафону донорства в Пскове 11.10.2023 11:180 Сотрудникам теплосетей в Дно задержали зарплату
 
 
 
Самое популярное 05.10.2023 07:430 Умерла народная артистка России Наталия Королева 08.10.2023 10:006 Оборванные провода и поваленные деревья: последствия непогоды в Псковской области обсуждают в Сети 06.10.2023 17:160 В Псковской области простились еще с шестью погибшими участниками СВО 09.10.2023 11:233 Строительство брата «Артека» началось в Псковской области. ВИДЕО 11.10.2023 10:132 Беспилотник отогнали стрельбой из автоматов от аэропорта в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

За гранью человеческих возможностей

11.10.2023 12:41|ПсковКомментариев: 0

Это покруче любого триатлона! Амбассадор донорства костного мозга и инициатор всероссийской акции #ДавайВступай Артем Алискеров уже в течение двух с половиной месяцев каждый день пробегает марафонскую дистанцию. Недавно спортсмен победил лейкоз, и ежедневный марафон - это способ показать всей стране, что с одной из самых страшных форм рака можно успешно бороться. Подробности - в репортаже обозревателя Псковской Ленты Новостей.

 

Спасти жизнь

С 1 сентября Артем Аликсеров пробежал около 1700 км. Псков - 41-й город, где проходит акция. «Мы стартовали в Улан-Уде и двигаемся в сторону Архангельска. У нас 71 марафон в 72 городах. Основная миссия - наполнить информационное поле, что донорство доступно, безопасно, безболезненно», - отмечает инициатор акции.

Среди россиян и псковичей многие готовы сдавать кровь. Донорство же костного мозга пока пугает, так как большинство уверены, что для изъятия биологического материала необходима пункция - прокол кости. Но это не так. Новая методика предполагает забор стволовых клеток из периферической крови. Донору на протяжении нескольких дней вводится препарат, который стимулирует выход стволовых клеток в кровь. Процедура длительная, но безопасная. Но главное, попав в регистр доноров, можно спасти чью-то жизнь - в трансплантации костного мозга нуждаются многие пациенты с острыми лейкозами и миеломами.

Как пояснили в комитете по здравоохранению Псковской области, принципиальное отличие донорства костного мозга от донорства крови заключается в сложности подбора пары донор-реципиент. Для того, чтобы подобрать донора конкретному пациенту, нужно просмотреть и проанализировать данные порядка 10 000 доноров. А пока в федеральном регистре доноров костного мозга чуть больше 200 тысяч человек.

По словам Артема Алискерова, болезнь может коснуться каждого, поэтому необходимо, чтобы в регистре доноров костного мозга было достаточно тех, кто в любую минуту готов спасти жизни.

«Всегда хорошо, когда у тебя есть донор. И что может быть лучше, когда ты можешь спасти чью-то жизнь?!» - говорит Артем.

Резонансный проект

Страшный диагноз - острый лимфобластный лейкоз (рак крови) - был поставлен Артему в январе 2019 года. «Пересадку костного мозга мне не делали. Но лечение длилось около трех лет. Я прошел 31 курс химиотерапии», - рассказал он.

При этом занятия спортом Артем не бросил, и «на 12-й день после последнего вливания химии взошел на Эльбрус». А теперь все свои спортивные победы он посвящает популяризации донорского движения. «Все мои беговые проекты: и «Золотое кольцо», и 770 км по льду Байкала в прошлом году - приурочены к тому, чтобы показать своим примером, что с онкологией можно бороться», - отмечает спортсмен.

В этом году Артем вместе со своей командой придумал новый проект - марафон #ДавайВступай. «Мы подумали о том, чтобы такого резонансного сделать, чтобы наполнить информационное поле о донорстве», - поясняет он.

Проект, действительно, получился масштабным. И по географии, и по количеству людей - спортсменов и доноров, которые присоединяются к этому движению. «К центру страны мы только недавно приблизились. Были в Сибири, на Урале, чуть-чуть на Севере. Мы уже прошли середину маршрута. Сейчас двигаемся на Кавказ, потом в сторону Москвы и - финиш»,- говорит Артем.

Ежедневный марафон

42 километра Артем преодолевает «каждый день, без выходных». «Вчера был юбилейный 40-й марафон, сейчас у вас начинаем 41-й», - добавляет он.

Маршрут псковского этапа марафона проходит через Псков и Псковской район, мимо памятника Александру Невскому и других красивых и памятных мест. В каждом городе команда амбассадора донорства снимает небольшой сюжет, но самому Артему заданный темп не позволяет знакомиться с достопримечательностями. Поближе увидеть удалось только Йошкар-Олу, где спортсмен смог немного погулять. «Это был 30-й город. Мы пробежали марафон за 3 часа 44 минуты. Было еще полтора часа, чтобы погулять», - поясняет он.

По его словам, результаты забега в разных городах - разные. «Многое зависит от того, холмистый ли город, от погоды. В Петрозаводске пошел снег с таким ветром, что мы просто забежали на стадион и бегали по кругу. Маршрут изменили», - вспоминает Артем.

Это успех!

Старт 41-му марафону Артема Алискерова был дан у Станции переливания крови Псковской области. Поддержать марафонца пришли псковские спортсмены, которые вместе с ним преодолеют непростую дистанцию.

«Мы сами марафонцы, мы знаем, что такое марафонская дистанция. А преодолевать марафон каждый день - это очень тяжело, невероятно тяжело, это за гранью человеческих возможностей! Но бежать в компании всегда веселее, поэтому хочется подержать смелого человека, его начинание, вместе с ним пробежать», - отмечает председатель клуба любителей бега «Скобарь» Сергей Иванов.

Но еще больше было псковичей, которые пришли, чтобы дать согласие на вступление в регистр доноров. Потому что главная цель этого марафона - не спортивные рекорды, а рекордные цифры в регистре доноров костного мозга. А количество людей, готовых спасти чью-то жизнь, с каждым новым забегом растет.

«В федеральном регистре было 150 тысяч, сейчас уже 200 тысяч. Пока мы бежим, больше 10 тысяч человек вступило за эти 40 дней. Очень продуктивно движимся. Я считаю, что это успех», - заключил Артем Аликсеров.

Светлана Синцова

Фото Елизаветы Петровой

Теги: #донорство #марафон #ДавайВступай #донорство костного мозга
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли очистить дворы от деревьев из-за опасности падения при штормовом ветре?
В опросе приняло участие 153 человека
11.10.2023, 12:520 Молодёжь из России, Франции, Индии, Китая и стран ближнего зарубежья принимает участие в фестивале «Мой Пушкин» 11.10.2023, 12:410 За гранью человеческих возможностей 11.10.2023, 12:300 Более 20 закрытых отделений «Почты России» возобновили работу в Псковской области 11.10.2023, 12:290 Ночная стрельба у аэропорта в Пскове оказалась тренировкой по борьбе с дронами
11.10.2023, 12:200 Лимит на перевод средств с электронных кошельков могут повысить до 1 млн рублей 11.10.2023, 12:110 Люди мира: псковичей приглашают на «Праздник белых журавлей» 11.10.2023, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с руководителем Псковского отделения «Почты России» Ольгой Беляцкой 11.10.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 11 октября
11.10.2023, 11:580 Движение транспорта ограничат на улице Максима Горького в Пскове с 15 октября по 11 ноября 11.10.2023, 11:510 «Собственной персоной»: Армен Мнацаканян об итогах выборов, темпах догазификации и обращениях избирателей 11.10.2023, 11:380 В России общий коэффициент смертности уменьшился более чем на 20% 11.10.2023, 11:240 Руководители областных комитетов присоединились к марафону донорства в Пскове
11.10.2023, 11:180 Сотрудникам теплосетей в Дно задержали зарплату 11.10.2023, 11:170 Заблудившейся женщине в Пыталовском районе удалось выйти из леса самостоятельно 11.10.2023, 11:070 Первая ферма роботизированного доения открылась в Псковской области 11.10.2023, 11:060 Теплотрассу меняют в Стругах Красных
11.10.2023, 11:030 Голос, проникающий в душу: «Рок-штат» даст в Пскове концерт к 40-летию группы 11.10.2023, 10:550 ООО «Велрыбпром»: Вкусно, качественно и стабильно 11.10.2023, 10:450 Старт отопительного сезона в Невеле начался с аварии на сетях 11.10.2023, 10:400 Автомобиль полиции попал в ДТП на Завеличье
11.10.2023, 10:390 Всероссийский марафон в поддержку донорского движения стартовал в Пскове 11.10.2023, 10:330 Жители Псковской области оформили по льготной ставке около половины ипотечных кредитов 11.10.2023, 10:310 Проблемы с теплоснабжением в Кунье перечислил Олег Лебедев 11.10.2023, 10:250 Сильный ветер и дожди ожидаются в Псковской области 11 октября
11.10.2023, 10:132 Беспилотник отогнали стрельбой из автоматов от аэропорта в Пскове 11.10.2023, 10:110 Круглый стол «Регистрация бизнеса онлайн» состоится в пресс-центре ПЛН 11.10.2023, 10:010 Актер из «Барби» исполнил роль в фильме, билеты на который разыгрывают в Пскове 11.10.2023, 09:500 Жилой дом сгорел в Новосокольническом районе
11.10.2023, 09:400 Жители Псковской области стали чаще увольняться по собственному желанию и реже попадать под сокращения 11.10.2023, 09:280 Средний чек на покупку зимней резины вырос осенью на 8-12% 11.10.2023, 09:150 В Госдуме предложили написать требования для аниматоров 11.10.2023, 09:051 Дороги хотят покрывать сотовой связью на стадии их строительства
11.10.2023, 08:520 Женщина погибла при пожаре на улице Гдовской в Пскове 11.10.2023, 08:421 Осенью вместо гудков россияне чаще ставят песни «По барам» и «Царица» — исследование 11.10.2023, 08:290 Среднестатистический портрет пациента с ожирением представили хирурги 11.10.2023, 08:162 Машина скорой помощи с 5-месячным пациентом попала в ДТП в Великих Луках
11.10.2023, 08:111 Количество книжных магазинов в России за четыре года сократилось на треть 11.10.2023, 07:550 Как сохранить офисный компьютер в рабочем состоянии, объяснил эксперт 11.10.2023, 07:350 Способ отказаться от передачи биометрии в приложении банков назвала юрист 11.10.2023, 07:190 Климатический ноябрь наступил в европейской части России
11.10.2023, 07:000 Сайты с псевдомедицинскими советами предложили блокировать 10.10.2023, 22:000 Страдающего амнезией пожилого мужчину продолжают искать в Псковской области 10.10.2023, 21:400 Более 1,5 тысяч работающих женщин в Псковской области получили пособие по беременности 10.10.2023, 21:201 Минэкомразвития ожидает снижения спроса на кадры в сельском хозяйстве и финансах
10.10.2023, 21:100 Более 100 волонтеров антинаркотического движения собрал форум «Доброволье.60» 10.10.2023, 21:000 Нестандартные формы работы псковских библиотекарей отметили на всероссийском конкурсе 10.10.2023, 20:401 Сдать оружие за вознаграждение предлагают псковичам 10.10.2023, 20:300 Студенты и преподаватели псковского колледжа искусств приняли участие в фестивале «Другое искусство»
10.10.2023, 20:200 Псковских курсантов призвали соблюдать дисциплину на дорогах 10.10.2023, 20:002 Бюджетные расходы на патриотические НКО хотят увеличить 10.10.2023, 19:400 Порядок действий при запахе газа в квартире объяснили псковичам 10.10.2023, 19:400 Приём граждан провело руководство УФСИН в Пскове
10.10.2023, 19:300 Скорость движения автомобилей ограничат на федеральной трассе Р-23 10.10.2023, 19:200 Формулу психологического здоровья представили псковичам 10.10.2023, 19:000 Как правильно пользоваться шпаргалками, рассказали псковские педагоги школьникам 10.10.2023, 18:450 Псковичей приглашают на интерактивную программу «Старая крепость»
10.10.2023, 18:450 О чем молчат сироты: вышел второй выпуск программы «Недетский разговор» 10.10.2023, 18:270 Госдума снизила НДС на детские товары 10.10.2023, 18:150 Субботник за территорией лагеря «Шталаг-372» пройдёт в Пскове 10.10.2023, 18:021 Наталья Федорова о командной работе и планах на будущее
10.10.2023, 18:010 Жительница Пыталовского района может лишиться свободы за неуплату алиментов 10.10.2023, 18:000 Быть или не быть: выставка самобытной псковской художницы откроется 14 октября 10.10.2023, 17:571 Псковские курсанты завоевали золотые медали на соревнованиях по самбо 10.10.2023, 17:530 Возбудителя коклюша теперь смогут выявлять в псковской инфекционке
10.10.2023, 17:500 Сотрудника «Псковпассажиравтотранса» наградили двумя боевыми наградами 10.10.2023, 17:401 Глава Новоржевского района высказала свою позицию в связи с возгоранием пиломатериалов 10.10.2023, 17:360 Руководитель Псковского отделения «Почты России» Ольга Беляцкая станет гостем программы «Беседка» 10.10.2023, 17:290 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 10 октября
10.10.2023, 17:190 Прокурор Псковской области примет граждан в Великих Луках 10.10.2023, 17:030 Дожди прогнозируют в Псковской области 11 октября 10.10.2023, 16:473 Немаркированные сигареты продавали на Завеличье 10.10.2023, 16:430 Псковичка лишилась 50 тысяч рублей при попытке заработать на продаже криптовалюты
10.10.2023, 16:360 Дом выдры Бухли в псковском подворье перенесут в пруд с лебедями 10.10.2023, 16:160 Приставы помогли жителю Усвят получить компенсацию морального вреда 10.10.2023, 16:090 Умер хирург Великолукской межрайонной больницы Аннадурды Денлиев 10.10.2023, 16:090 Аграрный сезон в Псковском районе прошел без особых потерь — Наталья Федорова
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru