Общество

Псковские курсанты помогают зоозащитникам в приюте «Шанс»

Волонтеры Псковского филиала университета ФСИН России помогают зоозащитникам в приюте «Шанс». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Бездомные животные областного центра находят пристанище в специально организованном для них приюте с говорящим названием «Шанс», где четвероногие друзья могут найти хозяев или оставаться на содержании при помощи неравнодушных людей.

Курсанты Псковского филиала университета ФСИН России откликнулись на обращение зоозащитников с просьбой помочь в выгуле и кормлении собак, и после первой же встречи с питомцами приюта у многих курсантов появилась потребность видеться с собаками чаще.

«Выезды в приют для животных планируются регулярные. Четвероногих необходимо кормить, менять им воду, а можно просто прийти и погулять с собаками. Следующий выезд в приют будет в конце октября», – отметила председатель волонтерского направления совета обучающихся Псковского филиала университета ФСИН России Ирина Милица.