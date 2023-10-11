Общество

Псковский социальный фонд подписал соглашение с Всероссийским обществом глухих

Отделение Социального фонда России по Псковской области и региональное отделение Всероссийского общества глухих будут вместе работать над повышением качества услуг для людей с инвалидностью, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фонда.

Фото: пресс-служба отделения Социального фонда России по Псковской области

Подписи в документе поставили управляющий ОСФР Наталья Мельникова и председатель псковского общества глухих Сергей Кательницкий.

Планируется, что результатом взаимодействия сторон станет развитие института общественного контроля в сфере предоставления услуг по обеспечению граждан с инвалидностью средствами реабилитации, путевками в санатории, переводом жестового языка.

«Уверена, что совместная работа улучшит качество и доступность необходимых средств реабилитации для людей с инвалидностью. Для нас это — одно из наиболее приоритетных направлений», — отметила Наталья Мельникова.