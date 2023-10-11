Общество

На Русскую равнину обрушится штормовой циклон

В четверг синоптическая карта большей части Русской равнины (за исключением юга страны) будет представлена гигантским североатлантическим циклоном, центр которого выйдет на Кандалакшский залив, что в западной акватории Белого моря. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

В результате небосвод закроют многоярусные облака, зарядят тоскливые дожди, ветер усилится до штормовых показателей – в порывах достигая 15–20 м/с, из-за чего листопад продолжится. При этом существенно подрастёт температурный фон: ближайшей ночью в столичном регионе будет не ниже +2…+7°, а днём, несмотря на осадки и ветер, потеплеет до +9…+14°.

При этом осадки в виде мокрого снега и снега пройдут по северным районам Карелии, Кировской области и Пермского края, а также в Мурманской и Архангельской областях, Республике Коми и концу дня доберутся до Среднего и Полярного Урала.

В ночь на пятницу через Москву пройдёт холодный фронт, брызнет скоротечный дождь, +4…+9°. Днём же инициативу перехватит гребень антициклона, благодаря чему распогодится и потеплеет до +10…+15°.

На следующей неделе по ночам столбики термометров постепенно устремятся к нулевой отметке, да и после полудня станет не выше +3…+8°.