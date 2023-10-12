Общество

Врачи рекомендовали заразившимся гриппом псковичам пить больше воды

Облегчить свое состояние в период заболевания гриппом помогут обильное питье, проветривание и поддержание влажности воздуха. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской поликлинике.

«Даже если вы следуете всем предписаниям врачей, а также принимаете необходимые лекарства, то все равно сможете при помощи этих советов облегчить свое состояние в период заболевания», - отметили специалисты.

Врачи рекомендуют:

Обильное питье.

«Вода, травяные чаи, домашние компоты. Жидкость поможет вам успокоить больное горло, а также облегчит повышение температуры», - пояснили в поликлинике.

Проветривание.

«Свежим воздухом всегда легче дышится, к тому же это отличный метод дезинфекции помещения», - отметили эксперты.

Поддержание влажности воздуха.

«Опять же облегчаем дыхание, осуществляем профилактику осушения слизистых. Сюда же относится влажная уборка помещения!» - добавили врачи.