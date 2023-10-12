Обучающий семинар для профактива провели на турбазе «Пушкиногорье»

Обучающий семинар профактива профсоюза работников государственных учреждений и социального обслуживания прошел на турбазе «Пушкиногорье» в Пушкинских Горах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов
Тема семинара: «Социальное партнерство - вчера, сегодня, завтра». В мероприятии приняли участие около 30 человек из шести районов области (Великолукский, Куньинский, Новоржевский, Островский, Опочецкий, Плюсский), а также участники из города Пскова.
Поскольку 2023 год был объявлен Федерацией независимых профсоюзов России Годом укрепления и развития социального партнерства, это направление стало основой семинара. В повестку дня включили актуальные темы по вопросам:
С приветственным словом к участникам семинара обратилась председатель областной общественной организации профсоюза Татьяна Победова, которая отметила важность активного взаимодействия с социальными партнерами для достижения эффективных результатов профсоюзной деятельности.
Спикерами семинара выступили:
Во время семинара участники поддержали всероссийскую акцию профсоюзов в рамках всемирного дня действий «За достойный труд!». По итогам обучения всем участникам вручили сертификаты.
Завершилось мероприятие обзорной экскурсией по памятным местам Пушкинских Гор.