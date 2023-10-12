Общество

Обучающий семинар для профактива провели на турбазе «Пушкиногорье»

Обучающий семинар профактива профсоюза работников государственных учреждений и социального обслуживания прошел на турбазе «Пушкиногорье» в Пушкинских Горах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Тема семинара: «Социальное партнерство - вчера, сегодня, завтра». В мероприятии приняли участие около 30 человек из шести районов области (Великолукский, Куньинский, Новоржевский, Островский, Опочецкий, Плюсский), а также участники из города Пскова.

Поскольку 2023 год был объявлен Федерацией независимых профсоюзов России Годом укрепления и развития социального партнерства, это направление стало основой семинара. В повестку дня включили актуальные темы по вопросам:

социального партнёрства в регионе,

правозащитной работы в первичных организациях,

изменений определенных сторонами условий трудового договора,

учета мотивированного мнения профсоюзным органом при принятии локальных актов работодателем,

эффективного социального партнерства через коллективные договоры и соглашения.

С приветственным словом к участникам семинара обратилась председатель областной общественной организации профсоюза Татьяна Победова, которая отметила важность активного взаимодействия с социальными партнерами для достижения эффективных результатов профсоюзной деятельности.

Спикерами семинара выступили:

председатель председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов;

заместитель председателя Псковского областного совета профессиональных союзов Андрей Стегний;

заведующий отделом социально-экономических и трудовых отношений Псковского областного совета профессиональных союзов Нина Антипова.

Во время семинара участники поддержали всероссийскую акцию профсоюзов в рамках всемирного дня действий «За достойный труд!». По итогам обучения всем участникам вручили сертификаты.

Завершилось мероприятие обзорной экскурсией по памятным местам Пушкинских Гор.