Общество

Зооприют в Пскове находится на грани закрытия из-за нехватки сотрудников

Три сотрудника срочно требуются в зооприют «Шанс» в Пскове. Об этом сообщается в группе зооприюта в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: зооприют «Шанс» / «ВКонтакте»

«В приют срочно требуются сотрудники. Приют не может существовать без людей, и мы на грани закрытия! В живодерню "Шанс" не может превратиться!» - отметили в зооприюте.

В команду ищут трех человек, готовых к тяжёлому физическому труду, любящих животных. График работы: 2 дня рабочих, 4 выходных.

«Ответственность и любовь к собакам - обязательна! На территории ежедневно работают 3-4 человека. Всему научим, всё подскажем», - отметили в зооприюте.

Зарплата - два раза в месяц. Вопросы можно задать по телефонам: +7 953 231-91-99, +7 911 352-63-03.