Общество

Эксперты назвали шесть полезных для зрения продуктов

Для здоровья глаз важны продукты, которые содержат в себе антиоксиданты. Такие вещества борются с избытком свободных радикалов. Последние могут вызывать воспаления и даже обострять хронические заболевания.

Для глаз будут полезны такие антиоксиданты, как лютеин, бета-каротин, зеаксантин, витамины А, С, Е. Важными для здоровья глаз также считаются омега-3-жирные кислоты и цинк, пишет RuNews24.

Например, витамин А и бета-каротин есть в моркови. Витамин C содержится в цитрусовых, таких как лимоны, мандарины, апельсины. Витамин может снижать вероятность развития возрастной макулярной дегенерации. Она является основной причиной слепоты, приходящей с возрастом.

Миндаль – это источник витамина Е, он тоже снижает вероятность появления вышеописанных заболеваний.

Морская рыба содержит омега-3-жирные кислоты. Листовые салаты, такие как кейл, шпинат, рукола – источники лютеина и зеаксантина.

Бобовые богаты цинком. Особенно его много в чечевице, горохе и фасоли.