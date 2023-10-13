Общество

Свободолюбивая выдра Бухля вышла на голос подруги. ВИДЕО

Выдра Бухля, которая теперь живет на свободе, пришла на голос девочки в псковском подворье «Птичий дворик». Об этом сообщается в группе подворья в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: «Птичий дворик» / «ВКонтакте»

«Сабина позвала! Первая встреча с потеряшкой. Итак, друзья, спешим поделиться новостью - Бухля вышла на голос Сабины. На наши, кстати, не откликается», - рассказали в подворье.

Выдра выходит только стандартно утром и днем поесть.

«На голос Сабины вышла не сразу, но оно и понятно, вход в нору находится под водой, и земля, и вода заглушают звуки на поверхности. Но Сабина дозвалась. Мы до сих пор не можем найти объяснения удивительной дружбе между ребёнком и диким животным, но тем она ценнее», - заключили в подворье.