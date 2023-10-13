«Начистил сапоги - жди неприятностей»: псковские пожарные рассказали о приметах на пятницу 13-го

О самых популярных приметах пожарных и спасателей рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области в пятницу, 13 октября.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
Некоторые профессиональные суеверия постепенно уходят в прошлое, но какие-то актуальны и сегодня, отметили в ведомстве.
- Пожарные редко прощаются друг с другом за руку. Обычно они говорят: «Не прощаемся». Нарушители этой традиции рискуют встретиться «в бою» быстрее, чем хотелось бы.
- При смене караулов нелишним будет пожелание «сухих рукавов», чтобы коллег ожидало спокойное дежурство.
- Если в пожарной части случайно заночует кошка, то огнеборцы не дают ей зайти в комнату диспетчеров - пушистая может «приманить» вызов.
- Перед дежурством лучше не начищать сапоги — придется всю смену пачкать, выезжая на пожары. Считается, что будет много выездов.
- Если получишь новое обмундирование, инструменты или рацию перед дежурством — в ближайшее время придется их применять.
- Протирать на пожарной машине сигнальные маячки — к сложному пожару.
- Огнеборцы верят, что мыть пожарную каску во время дежурства тоже дурная примета.