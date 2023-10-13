Общество

«Начистил сапоги - жди неприятностей»: псковские пожарные рассказали о приметах на пятницу 13-го

О самых популярных приметах пожарных и спасателей рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области в пятницу, 13 октября.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Некоторые профессиональные суеверия постепенно уходят в прошлое, но какие-то актуальны и сегодня, отметили в ведомстве.