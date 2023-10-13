Общество

Псковский губернатор поздравил православных христиан с праздником Покрова Пресвятой Богородицы

С праздником Покрова Пресвятой Богородицы поздравил всех православных христиан губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Этот важный день для русского народа, который всегда особенно чтил Божию Матерь и в самые трудные минуты обращался к ней за помощью и покровительством. Желаю всем крепкого здоровья, мира, добра и помощи Божией Матери во всех добрых делах и начинаниях», - отметил он в своем Telegram-канале.

«Пусть покров Пресвятой Богородицы оберегает наши семьи от бед», - добавил глава региона.