Псковский губернатор поздравил православных христиан с праздником Покрова Пресвятой Богородицы

С праздником Покрова Пресвятой Богородицы поздравил всех православных христиан губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
«Этот важный день для русского народа, который всегда особенно чтил Божию Матерь и в самые трудные минуты обращался к ней за помощью и покровительством. Желаю всем крепкого здоровья, мира, добра и помощи Божией Матери во всех добрых делах и начинаниях», - отметил он в своем Telegram-канале.
«Пусть покров Пресвятой Богородицы оберегает наши семьи от бед», - добавил глава региона.