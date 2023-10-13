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Общество

Онколог назвал симптом, который может стать «первым звоночком» рака

14.10.2023 21:00|ПсковКомментариев: 0

Врач-онколог, хирург Иван Карасев назвал симптом, который может стать первым предвестником развития рака.

По словам специалиста, первым и самым главным «звоночком» являются болевые ощущения. Карасев призвал не терпеть головную боль, которая мучает длительное время и не снимается препаратами. Также о появлении опасных новообразований могут предупреждать нарушения работы ЖКТ и изменения кожного покрова, пишет РИА Новости.

«Здоровое тело просто так не болит», — отметил врач.

Карасев подчеркнул, что при раке на первой стадии симптомы могут не замечаться или приниматься за сигналы о другом недомогании. На онкологию также указывают постоянная усталость, повышенная температура, которая держится долгое время, боль в горле, сыпь, незаживающие царапины и появление нетипичных выделений.

«Важный пункт — играть на опережение, а значит — заниматься профилактикой. Это не просто перестать пить, курить, но и начать заниматься спортом», — добавил онколог.

Теги: #здоровье
Источник: Псковская Лента Новостей
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