Общество

Каждый третий пскович планирует провести новогодние каникулы дома — опрос

На новогодних каникулах псковичи будут отсыпаться, общаться с семьей, читать и смотреть сериалы. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором принимали участие экономически активные псковичи.

35% респондентов большую часть новогодних каникул планируют провести дома. На дачу или в деревню поедут 10% опрошенных. Проводить в гостях новогодние каникулы будут 8% псковичей. 7% планируют поездки на Новый год: 5% — по России, 2% — за границу. Из отечественных направлений популярны Санкт-Петербург, Москва и Казань, из зарубежных — Таиланд, Египет и ОАЭ. 16% будут работать в новогодние каникулы.

Мужчины чаще женщин планируют остаться на новогодние каникулы дома: 39% против 31%. Женщины же чаще собираются в поездку по России: 7% против 3% мужчин. Работать в новогодние каникулы чаще остальных будут респонденты моложе 34 лет (20%).