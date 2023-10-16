Общество

«Дневной дозор»: Нужны ли субботники в том виде, в котором они проходят сейчас?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему необходимости субботников в том виде, в котором они проходят сейчас. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В Псковской области проходит традиционный месячник благоустройства. В Пскове весь октябрь будут устраиваться городские субботники. В порядок приводятся территории, которые не убираются специализированными службами. Субботники объявлены общегородскими, но чаще всего в них участвуют не рядовые граждане, а муниципальные и государственные служащие, работники подведомственных властям учреждений и организаций. При этом, несмотря на название, в котором содержится отсылка к субботе, мероприятия чистоты чаще всего проводятся в будние дни и нередко в рабочее время. Вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, чиновники и работники подведов с граблями и метлами в руках успешно заменяют дворников.

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Сама идея субботников появилась еще в советское время. Еще вождь мирового пролетариата Владимир Ленин позировал на субботниках с бревном. Тогда мероприятия действительно проводились в нерабочее время, участвовали в субботниках практически все граждане, отказ от добровольного труда на общее благо осуждался обществом. Со временем участие в субботниках из добровольного стало добровольно-принудительным, в результате в какой-то момент они потеряли былую популярность среди граждан. В наше время найти добровольцев для участия в субботниках – задача не из простых. Возможно, стоит переложить работу по благоустройству и уборке территорий на муниципальные службы, чтобы чиновники и работники подведов не отвлекались от своих задач? Нужны ли субботники в том виде, в котором они проходят сейчас? Не пора ли отказаться от советской традиции? Поговорим об этом в программе «Дневной дозор».

Субботники проводятся два раза в год, но горожане более активно принимают участие в них в весенний период, чем в осенний, утверждает глава города Борис Елкин. Так как сложилась традиция, у организаций есть запрос на проведение месячников чистоты.

«Мы проводим ежегодные субботники как в весеннее, так и в осеннее время. Скажу честно: в весеннее время народ более активно идет на данный вид мероприятий. В осенний период, может быть, чуть меньше, но по прежнему много запросов поступает от разных организаций. Некоторые даже устраивают определенные корпоративные мероприятия. Мы учитываем то, что используются те территории, которые не подпадают под обычное содержание. Собственно, то, что город в рамках муниципальных контрактов или иных не убирает. Конечно же, это полезно. И я хотел бы сказать отдельное спасибо всем тем, кто в этом принимает непосредственное участие. Большое спасибо. И, конечно, сейчас осень закончится, листву уберем, а весной снова на субботник, делать наш город чище, лучше и комфортнее для проживания».

Профсоюзы всецело поддерживают субботники и сами устраивают уборку территорий, рассказал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. К тому же мероприятия по благоустройству организуют многие организации и объединения.

«То, что проводятся субботники, это здорово. Профсоюзы всецело это поддерживают. Мы тоже свой месячник проводим, у нас в каждом учреждении сотрудники ходят, убирают. Где-то надо что-то покрасить, где-то надо что-то починить. Это хорошая традиция. Многие трудовые коллективы с удовольствием выходят на акции, которые организуют разные общественные организации, органы государственной власти, политические партии. Я знаю, что в эту пятницу будет большой субботник. У нас члены профсоюза тоже активно к нему подключатся. Недавно у меня была встреча в рамках Дня учителя в техникуме со студентами, и мы с ними договорились, что совместно их субботник проведем. Надо следить за чистотой. Надо любить, убирать свой город, сделать пространство вокруг себя более комфортным, чистым и удобным. А вообще, желательно, чтобы эти мероприятия проходили на постоянной основе. Не надо ждать какого-то месяца, какого-то решения. Давайте просто следить за собой, за территорией, любить свой город, свою область. При этом, хочу отметить, наш город за последнее время стал намного привлекательнее, чище, комфортнее и уютнее».

В советское время субботники проводились от души, от собственной инициативы граждан, считает депутат Псковской гордумы, первый секретарь Псковского горкома КПРФ Александр Баев. Теперь же такие мероприятия превратились в инструмент пиара.

«Если раньше человек выходил на субботник по собственной инициативе, то сейчас это принудительно, в основном. Посмотрите, у нас все чиновники, их просто-напросто в рабочий день выгоняют для того, чтобы они поставили галочку и отчитались, что провели мероприятие. Это чистый пиар-ход. Раньше это был действительно порыв, от души все происходило. Люди выходили в свое собственное время и на благо общества наводили порядок. Сейчас это, к сожалению, в большинстве случаев превращается в пиар».

Чиновникам нужны субботники, чтобы наводить порядок там, где специализированные службы не занимаются этим на постоянной основе, считает директор управляющей компании «Микрорайон №2+» Дмитрий Гусаков. А чтобы в месячнике чистоты принимали участие жители, СМИ нужно больше распространять информацию о субботниках.

«Конечно, субботники нужны. Есть территории, которые не охвачены в рамках заключенных контрактов, которые требуют, может быть, не ежедневной уборки, а внимания хотя бы два раза в год. Я всегда привожу в пример слова профессора Преображенского: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Поэтому когда люди будут понимать, что они своими руками наводят порядок и вывозят мусор, я уверен, что они не будут мусорить и в других местах. И надо информировать через средства массовой информации, и через социальные сети. Вот тогда у нас будет намного чище».

Субботники — это всегда хорошая идея, уверен член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров. Однако существует проблема с финансированием мероприятий по благоустройству и вывозом мусора после уборки. Чтобы граждане более активно принимали участие в субботниках, экоактивист предлагает в течение года активнее информировать горожан о важности поддержания порядка на улицах Пскова.

«Я всегда говорил и говорю, что субботники - это очень хорошо. На мой взгляд, чем больше людей будет привлечено к подобным мероприятиям, тем больше они будут задумываться над тем, насколько большая проблема сейчас у нас не только в регионе, но и по всей стране, связанная с незаконными свалками. Поэтому, конечно, субботники - это очень важно. Но в городе, считаю, нет проблемы с уборкой территории. Допустим, субботник провели и мусор вывезли. Большая проблема с этим обстоит в районах, в частности, например, в лесных массивах. Субботник провести можно, но потом очень сложно добиться того, чтобы приехал транспорт и этот мусор загрузил и отвез на официальный полигон. Как раз сейчас мы с этим столкнулись, что провели субботник, но есть большая проблема с вывозом мусора. Также, на мой взгляд, серьезная проблема с финансированием такого рода деятельности. С кем я ни общался из района, все говорят, что у них нет денег на вывоз мусора на официальные полигоны. Об этом надо крепко задуматься. Кроме того, я считаю, что просто провести субботник - это не так эффективно. Нужно обязательно еще проводить какие-то разъяснительные беседы, мастер-классы, как мы это, в свою очередь, делаем. Рассказываем о важности сортировки, для чего это нужно и как подготовить вторичное сырье для переработки, для сдачи в пункты приема. Чтобы люди задумывались над тем, для чего это делается. Чтобы в дальнейшем этой проблемы не появлялось. Еще одна проблема, которую я вижу из года в год: мало просто убрать свалку в местах, где они появляются систематически. Через неделю или через месяц там мусор появится вновь. Но в таких местах, где свалки исторические, нужно устанавливать скрытые видеокамеры. Мы с регионами общаемся, видим, что это эффективная работа. Пусть камера полгода повисит, информация будет передаваться в полицию, и полиция будет искать нарушителей, фиксировать правонарушения и штрафовать».

Скорее всего пиар является основной целью современных субботников, судя по тому, сколько сил и ресурсов тратится на освещение этих событий, предполагает депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман. Но даже такие мероприятия все равно нужны, чтобы навести порядок, особенно, в туристических местах.

«Я могу ошибаться, конечно, но есть у меня подозрение, что как раз именно пиар является основной причиной проведения подобных субботников. Поскольку, думаю, что если посчитать, сколько сил, времени, ресурсов тратится на то, чтобы представить это в разных сетях, в соотношении с тем, сколько проходит сам субботник. Мне кажется, что это соотношение будет в пользу пиара, нежели в пользу реальных практических дел. Но, поскольку в нашем городе есть проблема чистоты, это то, что нужно делать. Хотя бы маленькие кусочки города, в первую очередь, туристические кусочки очищать от мусора. Но это дает лучшее представление сотрудникам правительства о том, во-первых, что происходит в самом городе, а город является центром области, столицей, и о том, кто жители нашего города, дабы использовать эти знания потом в своей дальнейшей работе. На мой взгляд, конечно, много чего нужно сделать нашему правительству, дабы объяснить псковичам, что есть такое чистота и красота. И не только с точки зрения эстетики, но и с точки зрения принесения дохода городу и области. Необходимо, чтобы туристические объекты, все, что находятся рядом с ними, были чистыми. Мне кажется, что в этом смысле очень неплохо действуют и другие политические силы, не только правительства, потому что я знаю, что и партии также проводят субботники и убирают территорию города, но делают это, конечно, менее пафосно. Во всяком случае, я ни разу не видела, чтобы наши средства массовой информации с таким же интересом и желанием фотографировали и показывали в новостях сюжеты, связанные с тем, что делают они. Думаю, это было бы тоже неплохо».

По мнению директора филиала «Экопрома» Александра Киселева, нужно наладить систему субботников так, чтобы вся работа с собранным мусором была бесплатной. Регоператор готов пойти на такие условия, но нужно, чтобы мусор принимался и утилизировался тоже бесплатно.

«Такие субботники должны быть не два раза в год, а чаще. Если мы хотим, чтобы наша область была чище, конечно, людей нужно выводить и приводить в порядок территории, которые есть в городе. Можно выйти, провести субботник, а в течение сезона это все можно поддерживать силами структур, непосредственно ответственных за эти территории. Это нормально. Я считаю, что это должно быть. По поводу вывоза есть целая цепочка тех, кто должен в этом участвовать. Надо сделать так, что все это было бесплатно. Почему нельзя два раза в год для города сделать такие скидки? Я считаю, это вообще хороший и правильный подход. Конечно, коммерческие организации должны от всего этого оттолкнуться и принять. Кто-то везет бесплатно, кто-то принимает бесплатно, кто-то утилизирует бесплатно. Я считаю, что должно быть так. Мы без всякого пиара готовы вывезти бесплатно, но, когда ты видишь, что полигон принимает деньги, то понимаешь, что нам это невыгодно. И поэтому, конечно, в этой цепочке должно несколько организаций участвовать. И, конечно, администрация в этом плане должна быть ко всем лояльна, собрать всех, сказать, что будет вот так».

Субботники обретут новую жизнь, если вызвать у граждан желание видеть порядок вокруг себя. Чистый город больше привлекает и туристов.

Глобальные дела начитаются с малого. Бережное отношение к окружающему нас миру позволит улучшить экологическую обстановку в целом.

Анастасия Сливинская