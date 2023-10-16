Общество

Более 8 тысяч школьников Псковской области уже приняли участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»

Более 8 тысяч школьников Псковской области уже приняли участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» проходит с 19 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В мероприятии уже приняли участие почти 4 млн школьников. В связи с большой популярностью и высокой социальной значимостью срок олимпиады продлен еще на неделю ― проверить знания о мерах безопасности на дорогах на платформе «Учи.ру» можно до 22 октября.

Олимпиада проводится уже четвертый год подряд и набирает все большую популярность. Так, в Псковской области в онлайн – состязании уже поучаствовали более 8,2 тыс. учеников 1–9-х классов. Выполнять задания олимпиады можно в школе и дома вместе с родителями.

Снижение аварийности ― одна из главных задач национального проекта «Безопасные качественные дороги». Добиться ее выполнения можно, только проводя совместную, последовательную работу, направленную на профилактику аварийности и пропаганду законопослушного поведения участников дорожного движения.

Напомним, организаторами Всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасные дороги» выступают Минтранс России, ГУОБДД МВД России, образовательная платформа «Учи.ру» и АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.