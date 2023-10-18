Общество

Более 400 тысяч обращений поступило в МФЦ Псковской области за три квартала 2023 года

Более 400 тысяч обращений поступило в МФЦ Псковской области за три квартала 2023 года. Об этом врио директора Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области Ольга Степанова рассказала в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«За три квартала 2023 года нам поступило более 400 тысяч обращений, из них наиболее востребованными остаются услуги Росреестра, это более 170 тысяч обращений. Услуги управления министерства внутренних дел Российской Федерации - это более 110 тысяч обращений. Самыми востребованными услугами являются: регистрация жителей Российской федерации по месту жительства и по месту пребывания, а также выдача и замена паспортов. Далее идут услуги, касающиеся Социального фонда России, это более 45 тысяч обращений. Также функции по подтверждению и восстановлению регистрации учетных записей граждан для дальнейшей их работы на Госуслугах», – рассказала Ольга Степанова.

Она уточнила, что граждане очень часто обращаются в МФЦ для восстановления доступа к сервису «Госуслуги», так как потеряли номер телефона и восстановить доступ к учетной записи самостоятельно пользователь не смог. Еще одной причиной восстановления доступа могут быть действия мошенников.

«Участились случаи деятельности мошенников, когда заявителям взламывают учетные записи, соответственно, граждане приходят к нам», – дополнила врио директора МФЦ.