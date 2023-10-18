Более 400 тысяч обращений поступило в МФЦ Псковской области за три квартала 2023 года. Об этом врио директора Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области Ольга Степанова рассказала в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Она уточнила, что граждане очень часто обращаются в МФЦ для восстановления доступа к сервису «Госуслуги», так как потеряли номер телефона и восстановить доступ к учетной записи самостоятельно пользователь не смог. Еще одной причиной восстановления доступа могут быть действия мошенников.
«Участились случаи деятельности мошенников, когда заявителям взламывают учетные записи, соответственно, граждане приходят к нам», – дополнила врио директора МФЦ.