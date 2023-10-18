Общество

Охват населения Псковской области прививками против гриппа превысил 25%

Охват населения Псковской области прививками против гриппа по состоянию на 11 октября составлял 26,13%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«В Псковской области продолжается прививочная кампания против гриппа. По данным на 11 октября привились 153 598 человек, охват населения Псковской области прививками против гриппа составляет 26,13%», - сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что для создания коллективного иммунитета требуется привить 60% всего населения.

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Ранее сообщалось, что в России ожидается так называемая тридемия, или тройная эпидемия.