Охват населения Псковской области прививками против гриппа превысил 25%

Охват населения Псковской области прививками против гриппа по состоянию на 11 октября составлял 26,13%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
«В Псковской области продолжается прививочная кампания против гриппа. По данным на 11 октября привились 153 598 человек, охват населения Псковской области прививками против гриппа составляет 26,13%», - сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве напомнили, что для создания коллективного иммунитета требуется привить 60% всего населения.
Ранее сообщалось, что в России ожидается так называемая тридемия, или тройная эпидемия.