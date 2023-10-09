Общество

Места проведения вакцинации от гриппа перечислили псковичам

Псковская городская поликлиника приглашает граждан на вакцинацию от гриппа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

«С наступлением холодов начинается и пора простуд. Сейчас самое время сделать прививку против гриппа, чтобы уберечь себя и своих близких от неприятных симптомов и нежелательных последствий заболевания», - отметили в администрации.

Адреса прививочных кабинетов:

улица Кузнецкая, 19;

улица Коммунальная, 23;

улица Индустриальная, 8;

улица Киселева, 8;

улица Сиреневый бульвар, 9;

улица Кузбасской Дивизии, 22 (корпус «Б»).

Вакцинация проводится по предварительной записи по телефону: 299-028 или в порядке очереди.

Сделать прививку можно и в торговом центре «Империал» с 10:00 до 17:00 в будние дни и с 10:00 до 15:00 в субботу.

Также на стоянке магазина «Семейный магнит» работает мобильный ФАП, в котором можно вакцинироваться ежедневно с 11:00 до 15:00.