Общество

Свыше 20 псковичей заразились COVID-19 за неделю

22 случая заражения COVID-19 (показатель 3,74 на 100 тысяч населения) зарегистрировали в Псковской области на неделе с 9 по 15 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Пскове за указанный период зарегистрировали 12 случаев заражения коронавирусом (6,36 на 100 тысяч населения). В ведомстве отметили, что все заболевания протекали в форме ОРВИ.

Ранее сообщалось, что в России ожидается так называемая тридемия, или тройная эпидемия.