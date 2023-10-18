Общество

Рейсовые автобусы с гражданами РФ и Молдавии застряли на границе в Псковской области

Три рейсовых автобуса с гражданами РФ и Молдавии три дня не пускают в Россию из Латвии. Около 100 пассажиров застряли на пропускном пункте Бурачки в Псковской области.

Фото: Mash / Telegram

По информации Telegram-канала Mash, еда и вода у пассажиров заканчиваются, а пограничники не пускают даже в туалет.

Пассажиры рассказали, что по телефонам долгое ожидание объясняют ремонтом дорог, в связи с которым для въезда и выезда автобусов работает только одна полоса. При этом легковые автомобили и грузовые фуры, по их словам, пропускают без проблем.

Уточняется, что один из трёх автобусов сегодня, 18 сентября, всё же пропустили, но так и не объяснили причину трёхдневной задержки. Остальные два по-прежнему на границе.

Напомним, Россия с 16 октября временно ввела для граждан Украины, прибывающих с территории других стран, особый порядок въезда.

Смотрите также Украинцы смогут въезжать в Россию из других стран только через «Лудонку» и Шереметьево

Также и власти Латвии закрыли два контрольно-пропускных пункта в Виентули и Педедзе на границе с Россией.