Общество

Региональный полуфинал проекта «Флагманы образования» прошел в Пскове

С 16 по 18 октября в Пскове проходил очный полуфинал профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей, сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОИПКРО.

16 педагогов и управленцев Псковской области на протяжении трех дней участвовали в конкурсных испытаниях, нацеленных на комплексную оценку сформированности надпрофессиональных компетенций и специальных (профессиональных) знаний. Сегодня площадке центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников прошло торжественное подведение итогов полуфинала.

На федеральном этапе Псковскую область представят преподаватель Великолукского медицинского колледжа, член регионального методического актива наставников Псковской области Нина Корнаухова, преподаватель Псковского агротехнического колледжа Вячеслав Елтунов и заведующий кафедрой дошкольного и начального образования ПОИПКРО Ольга Дмитриева.

Дипломы финалистов трем победителям регионального этапа проекта «Флагманы образования» вручил врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

«Знаки отличия, которые вы сейчас получаете, которые каждый из вас копит – это это те сигнатуры, по которым мы в том числе формируем кадровый резерв. Поздравляю победителей и участников проекта со значительным достижением», – сказал руководитель регионального комитета Андрей Ермаков.

Сертификаты участников полуфиналистам регионального этапа проекта «Флагманы образования» вручила врио ректора ПОИПКРО Екатерина Гончарова.

Проект «Флагманы образования» создает условия для поиска и поддержки наиболее талантливых и мотивированных управленцев в сфере образования, педагогических работников и студентов с перспективой попадания в кадровый резерв федеральной, региональной или муниципальной систем образования России.

Кроме того, в рамках регионального этапа проекта «Флагманы образования» прошло первое заседание дискуссионного клуба. В состав участников дискуссионного клуба вошли полуфиналисты регионального этапа проекта «Флагманы образования», а также финалисты областных этапов конкурсов профессионального мастерства.

В формате открытого диалога с врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков участники дискуссионного клуба обсудили вопросы профориентации в школе как инструмента формирования кадрового резерва для социально значимых отраслей.

«Мы должны более адресно и четко профессионально ориентировать ребят», – отметил Андрей Ермаков.

Учитель английского языка Писковской школы, призер регионального этапа конкурса «Учитель года России – 2020» Светлана Каленникова поделилась с участниками разработкой по организации семейных классных профориентационных часов. По словам учителя, суть мероприятий заключается в приглашении родителей – представителей разных профессий на классные часы, чтобы в доверительной и неформальной обстановке обсудить интересующие вопросы. Такой формат позволит сформировать первичное представление о профессии и скорректировать профориентационную программу.

Также участники дискуссионного клуба высказали предложения по формированию системы организации профессиональных проб с учетом выбранных профилей образования, организацию совместных образовательных интенсивов для учеников и педагогов, реализации общеобразовательных программ с учетом профессиональной направленности.