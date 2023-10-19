Дефицит кадров в сфере педагогики особенно ощутим - эксперт

Дефицит кадров в сфере педагогики особенно ощутим среди «специальных кадров». Об этом директор средней школы города Пскова №47 Иван Шагин рассказал эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он добавил, что дефицит кадров в сфере педагогики особенно ощутим в сфере «специальных кадров» - это логопеды-дефектологи, педагоги-психологи.
«Такие кадры – это штучный продукт, их нужно найти. К сожалению, большая часть этих специалистов находится в частном секторе и привлечь их на работу очень сложно», – уточнил Иван Шагин.