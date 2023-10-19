Общество

Дефицит кадров в сфере педагогики особенно ощутим - эксперт

Дефицит кадров в сфере педагогики особенно ощутим среди «специальных кадров». Об этом директор средней школы города Пскова №47 Иван Шагин рассказал эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Задача перед нами стоит очень амбициозная. Обычно школа готовит кадры для неких абстрактных вузов, техникумов, а здесь мы задались задачей подготовить кадры для самих себя. Мы не гонимся за цифровыми показателями, мы работаем качественно, даем введение в педагогику, психологию. Как нам кажется, эта идея передачи профессии в руки начинает срабатывать. Результат мы увидим только через несколько лет, когда эти дети, надеемся, поступят в педагогические вузы и вернутся к нам», - рассказал Иван Шагин.

Он добавил, что дефицит кадров в сфере педагогики особенно ощутим в сфере «специальных кадров» - это логопеды-дефектологи, педагоги-психологи.

«Такие кадры – это штучный продукт, их нужно найти. К сожалению, большая часть этих специалистов находится в частном секторе и привлечь их на работу очень сложно», – уточнил Иван Шагин.