Общество

Великолукский парк аттракционов временно закрывается

Великолукский парк аттракционов «Луки Парк» временно закрывается. Об этом говорится в сообществе парка в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Луки Парк» / «ВКонтакте»

«Дорогие друзья, сообщаем вам, что "Луки Парк" на время закрывает свои двери на межсезонное техническое обслуживание, подготовку к зимнему периоду и новогодним праздникам», – рассказали в парке.

Также работники парка отметили, что их ждет большая работа по благоустройству территории и выполнению профилактических работ на аттракционах и в «ДиноПарке».