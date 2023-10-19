Общество

В России расширили список детских товаров, для которых действует сниженный НДС

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень детских товаров, при продаже которых действует пониженная ставка НДС (10% вместо 20%). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В перечень вошли изделия для ухода за новорожденными: пеленки, бутылочки и пустышки, горшки, ванночки и горки для купания, а также мебель - манежи, стулья, стульчики для кормления. Помимо этого в списке детские автомобильные кресла и велосипеды.

Закон вступит в силу через месяц, пишет ТАСС.

В июле расширение перечня детских товаров с пониженной ставкой НДС анонсировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отмечал, что закон позволит предприятиям дополнительно направлять на развитие свыше 4 млрд рублей ежегодно за счет снижения налоговой нагрузки. По словам главы кабмина, в конечном результате это поспособствует расширению выпуска в России детской продукции и «поможет семьям с детьми приобретать нужные им товары».

Это не первое такое решение. В апреле кабмин разрешил продавать с уменьшенной ставкой НДС кроватки для детей, также льготным налогообложением пользуются продавцы детской одежды, обуви, колясок, матрасов и принадлежностей для творчества и образования. Президент РФ Владимир Путин давал поручение о расширении списка детских товаров, которые облагаются пониженной ставкой, в 2022 году.