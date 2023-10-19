Общество

Проблемы профессионального образования обсудили в Псковском филиале университета ФСИН

Завершились двухдневные учебно-методические сборы «Актуальные вопросы профессионального образования на современном этапе», включающие в себя пленарное заседание, семинар и круглый стол, в которых приняли участие представители УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Сегодня состоялись обучающий семинар «Методическое обеспечение образовательного процесса в Псковском филиале университета ФСИН России» и круглый стол по обсуждению проблемных вопросов организации образовательного процесса и научно- исследовательской деятельности в вузе.

В ходе учебно-методических сборов прозвучали выступления по вопросам формирования и реализации основных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования, основных форм практико-ориентированного обучения в Псковском филиале университета, проблемным вопросам оценки качества подготовки выпускников и организации научно-исследовательской деятельности курсантов, самостоятельной работы обучающихся в образовательной организации.

Наибольшую дискуссию у участников сборов вызвали доклады «Об организации научно- исследовательской деятельности филиала в 2024 году», «Порядок привлечения практических работников к проведению учебных занятий у курсантов Псковского филиала университета ФСИН России», «Использование концепции проектных технологий в образовательном процессе ведомственного вуза», «К вопросу о разработке методического обеспечения образовательного процесса в вузах ФСИН с использованием возможностей нейросетей».

Подводя итоги учебно-методических сборов, заместитель начальника филиала по учебной и научной работе Ольга Михайлова выразила уверенность, что обмен опытом и обсуждение проблем методики преподавания, которыми делились участники, будут способствовать совершенствованию образовательного процесса, научно-исследовательской деятельности, что в итоге позволит повысить качество подготовки выпускников.