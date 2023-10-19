Общество

Михаил Ведерников отметил успехи аграриев и вручил специалистам региональные и ведомственные награды

Чествование работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности состоялось в Пскове в четверг, 19 октября. В этот день из рук губернатора Псковской области Михаила Ведерникова заслуженные ведомственные и региональные награды получили более 20 специалистов.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Серебряной медали «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» за плодотворный труд и заслуги в АПК удостоены два специалиста «Великолукского мясокомбината»: мастер деликатесного отделения колбасного цеха Наталья Жукова и обвальщик мяса 5 разряда Николай Лебедев.

В рамках торжественной церемонии Михаил Ведерников передал специалистам нагрудные знаки к почетным званиям федерального и регионального уровней, почетные грамоты и благодарности Минсельхоза России, другие награды. Отдельно благодарственным письмом правительства Псковской области отмечен коллектив Псковского агротехнического колледжа — учреждение в 2023 году празднует 120-летий юбилей.

Губернатор поздравил всех работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с прошедшим профессиональным праздником. Глава региона напомнил, что за последние пять лет в сельскохозяйственный оборот введено более 40 тысяч га земель, объем продукции вырос на 46% до 54 млрд рублей, выросли валовый сбор зерна (в 3 раза), масличных культур (в 2 раза), производство мяса (12%) и молока (5%).

«За впечатляющими цифрами стоит колоссальный труд, стремление неизменно показывать динамичный рост. Сельское хозяйство в Псковской области — сильная и перспективная отрасль, где работают трудолюбивые люди, способные добиваться самых высоких результатов», — сказал Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что правительство области внимательно относится к сфере сельского хозяйства и оказывает поддержку. К примеру, за 5 лет почти 200 фермерских хозяйств получили около 600 млн рублей грантовой поддержки федерального и регионального уровней, еще более 100 млн рублей получили сельскохозяйственные потребительские кооперативы. С 2022 года поддерживается агротуризм, что позволяет псковским продуктам завоевывать популярность и появляться на прилавках крупных городов страны.

Более 50 млрд рублей — средства, которые за 5 лет вложили в сельское хозяйство инвесторы. По словам губернатора, это ведет к созданию рабочих мест с достойной заработной платой, что помогает развиваться селу.

«Выражаю глубокую признательность всем труженикам села за ваш нелегкий труд, терпение и выдержку. Вы не только сохраняете традиции, но и неизменно стремитесь быть лучшими во всем. Низкий поклон ветеранам сельского хозяйства, которые всю свою жизнь посвятили напряженному сельскому труду, а сейчас помогают воспитывать подрастающее поколение», — сказал Михаил Ведерников и пожелал специалистам успехов и новых свершений.

С поздравлением выступил и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Он отметил, что сельскохозяйственная отрасль занимает одно из главных мест в экономике региона: «Ценность вашего труда невозможно переоценить».

Спикер регионального парламента отметил специалистов благодарностями ПОСД за их многолетний добросовестный труд в агропромышленном комплексе Псковской области.