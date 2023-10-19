Общество

Алексей Наумец включился в работу фонда «Защитники Отечества» в Пскове

Сенатор от Псковской области Алексей Наумец включился в работу регионального филиала фонда поддержки ветеранов специальной военной операции «Защитники Отечества» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Филиал в Пскове принимает посетителей с 1 июня. Фонд оказывает содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающих медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение, помощь в переобучении и трудоустройстве ветеранов.

Сегодня, 19 октября, региональный филиал фонда «Защитника Отечества» в Пскове посетили сенатор от Псковской области Алексей Наумец и секретарь Псковского городского местного отделения «Единой России», помощник первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака Валерий Филимонов.

На встречу с сенаторами пришли сотрудники фонда, социальные координаторы, представители воинских подразделений, жены участников СВО. Они рассказали, что с момента открытия филиала фонда в Псковской области в него обратилось уже около двух тысяч человек. Социальные координаторы работают во всех муниципалитетах региона, на персональном сопровождении у каждого из них находится от 30 до 40 ветеранов боевых действий и членов семей погибших бойцов.

Сенатор РФ от Псковской области, бывший командир 76-й десантно-штурмовой дивизии генерал-майор Алексей Наумец отметил, что вошел в состав комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Если возникают вопросы, которые требуют решения на уровне внесения изменений в законодательство Российской Федерации, то он готов вносить предложения в Федеральное Собрание РФ.

Валерий Филимонов отметил, что сенатор от Псковской области Андрей Турчак возглавляет парламентскую координационную группу по вопросам СВО. Она является инструментом выработки необходимых законодательных решений, на которые формируется запрос в обществе и в среде военнослужащих, которые обеспечивают дополнительную поддержку ребятам на передовой и после того, как они возвращаются из зоны СВО.

Алексей Наумец ответил на многие вопросы участников встречи, взял в работу запросы, готов детально разобраться с теми обращениями участников СВО, которые поступают в адрес Фонда, включился в подготовку проведения Дня матери.

«Основная цель нашей работы — обратить внимание на существующие проблемы и оперативно принять необходимые решения для их устранения. Проблемы объективно есть. И, с учетом масштабов СВО, их немало. Именно поэтому мы будем объединять усилия всех неравнодушных людей, общественных объединений, гражданских активистов, ведомств», — заверил Алексей Наумец.