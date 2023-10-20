Общество

Антинаркотическая акция в Псковской области продолжится до 27 октября

Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!» проводится на территории Псковской области в период с 16 по 27 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.

«Акция проводится с целью привлечения внимания широкой общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления», - пояснили в полиции.

Полиция призывает граждан проявить бдительность и сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков по телефону доверия: 59-22-33, а также по телефону дежурной части УМВД России по Псковской области: 66-16-49.

Тем, кому необходимо получить информацию по вопросам лечения и реабилитации, следует обратиться по круглосуточному телефону: 56-60-16 в Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии.

«Помните, что ваша достоверная и своевременная информация может помочь сохранить здоровье и жизни многих людей, а, возможно, и ваших близких!» - добавили в полиции.