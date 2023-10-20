Общество

Почти 7 тысяч жителей Островского и Пыталовского районов прошли диспансеризацию

Островская межрайонная больница приглашает на диспансеризацию. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области, важность регулярных медицинских обследований подтверждает статистика.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

За прошедшие 9 месяцев в Островском и Пыталовском районах профилактические мероприятия прошли более 6800 человек. Из них на диспансерное наблюдение с первично выявленными заболеваниями взяли 650 человек. В 9,5% случаев выявлены заболевания, среди которых: сахарный диабет, заболевания органов дыхания, злокачественные новообразования.

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«Поэтому так важно проходить диспансеризацию, она помогает выявить заболевания на ранних стадиях и своевременно начать терапию, что позволяет предотвратить развитие серьезных последствий», - напомнили в комитете.