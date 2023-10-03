Общество

Рак груди выявили у жительницы Пскова в ходе диспансеризации

Рак груди выявили у жительницы Пскова в ходе диспансеризации. Женщине провели операцию, сейчас она проходит курс химиотерапии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской поликлинике.

«Женщина прошла диспансеризацию и была отправлена на дополнительное обследование из-за подозрения на наличие опухоли в груди. После проведения биопсии выяснилось, что у нее действительно рак груди. Благодаря ранней диагностике женщина смогла начать лечение на ранней стадии, что повысило ее шансы на полное выздоровление. Она получила операцию и проходит курс химиотерапии», - рассказали в поликлинике.

Специалисты отметили, что этот случай показывает, как важно проходить регулярные обследования и диспансеризацию, чтобы выявить заболевания на ранней стадии и повысить шансы на выздоровление.

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Рекомендуется проходить диспансеризацию не реже одного раза в год, особенно для людей старше 40 лет.

Получить консультацию и записаться на диспансеризацию можно в колл-центре поликлиники по номеру: 299-028.