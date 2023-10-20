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Общество

Густой туман опустится на севере Псковской области

22.10.2023 21:55|ПсковКомментариев: 0

Туман с видимостью 500 м и менее ожидается по северным районам Псковской области в ближайшие 2 часа с сохранением в течение ночи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону. 

«В ближайшие 2 часа с сохранением в течение ночи 23 октября по северным районам области ожидается туман с видимостью 500 м и менее», - сообщили в МЧС. 

Водителям в ведомстве напомнили, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию и избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер: 112 или 101.

Ранее сообщалось, что сильный дождь прогнозируют на юге Псковской области в ночь с 22 на 23 октября. э

Теги: #регион60 #туман
Источник: Псковская Лента Новостей
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