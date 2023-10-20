Общество

Густой туман опустится на севере Псковской области

Туман с видимостью 500 м и менее ожидается по северным районам Псковской области в ближайшие 2 часа с сохранением в течение ночи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«В ближайшие 2 часа с сохранением в течение ночи 23 октября по северным районам области ожидается туман с видимостью 500 м и менее», - сообщили в МЧС.

Водителям в ведомстве напомнили, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию и избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер: 112 или 101.

Ранее сообщалось, что сильный дождь прогнозируют на юге Псковской области в ночь с 22 на 23 октября. э