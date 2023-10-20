Общество

Снег на Северо-Западе России ждут в начале недели

Небольшие осадки, переходящие в снег, ждут на Северо-Западе России в начале недели. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«На Северо-Западе только в первые дни (недели) местами могут пройти небольшие осадки, переходящие в снег. Преобладающая дневная температура на юге от 0 до +5 градусов, на севере от 0 до −5 градусов», - сообщили синоптики.

В Санкт-Петербурге в начале недели возможны локальные осадки. Днём от +1 до +4 градусов, во второй половине периода от 0 до +3 градусов.

В Москве в понедельник пройдут дожди, местами довольно сильные. Во вторник осадки, ослабев, станут переходить в снег, и к среде прекратятся. В понедельник в столице от +8 до +11 градусов, со вторника начнется похолодание, и во второй половине недели в полуденные часы только от +1 до +4 градусов.