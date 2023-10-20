Общество

Установление нового регионального праздника обсудили в областном Собрании

Установление нового регионального праздника – День флага Псковской области – рассмотрели на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания 23 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Изменения планируется внести в закон региона «О флаге Псковской области». Установление праздника будет способствовать целям воспитания у нынешнего и будущих поколений граждан, уважительного отношения к флагу Псковской области как официальному символу Псковской области, уверены авторы инициативы.

Предлагается установить День флага Псковской области 20 февраля. Выбор указанной даты обусловлен тем, что 20 февраля 2019 года флаг Псковской области был зарегистрирован в государственном геральдическом регистре РФ.

Предусматривается, что в День флага Псковской области на территории региона будут проводиться торжественные мероприятия за счет средств областного бюджета и иных источников, предусмотренных законодательством. В праздник флаг Псковской области будет вывешиваться на зданиях (подниматься на мачтах, флагштоках) общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также на жилых домах.

В этот праздничный день флаг Псковской области будет также подниматься (устанавливаться) во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых органами государственной власти Псковской области, иными государственными органами и органами местного самоуправления муниципальных образований субъекта.

«Как указано в документах, все мероприятия торжественного характера планируется проводить за счет областного и местного бюджетов. Предусмотрены ли данные средства на следующий год в местных бюджетах?» - спросил председатель законодательного комитета Алексей Севастьянов.

«Поскольку законопроект новый, средства пока не предусмотрены, но ко второму чтению бюджета на 2024 год все будет проработано», - заверил один из докладчиков.

«То есть вы хотите нас убедить, что мы можем принять положительное решение, и все необходимые мероприятия и в областном, и в местном бюджетах будут обеспечены?» - уточнил Алексей Севастьянов.

«Да», - последовал ответ.

Алексей Севастьянов высказал пожелание в последующем заранее определятся с источниками финансирования.

Комитет рекомендовал областному Собрания принять законопроект в двух чтениях на сессии 24 октября.