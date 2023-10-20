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ГК «Титан» и Нижегородский университет договорились о сотрудничестве в развитии разработок в сфере биотехнологий

ГК «Титан» и Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева договорились о сотрудничестве в развитии разработок в сфере биотехнологий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: ГК «Титан»

Соглашение о стратегическом партнерстве заключено между НГТУ имени Р. Е. Алексеева с АО «Группа компаний «Титан». Торжественная церемония состоялась на Нижегородских Пакгаузах. Документ подписали руководитель обособленного подразделения ГК «Титан» в Москве Александр Орлов и ректор НГТУ имени Р. Е. Алексеева Сергей Дмитриев.

Сотрудничество предполагает кооперацию в проведении научных работ с применением микрофлюидной технологии и формировании научно-технологической базы для новых высокотехнологичных отраслей экономики Российской Федерации. Помимо прочего, стороны наладят участие студентов и преподавателей НГТУ в проектной, исследовательской и инжиниринговой деятельности ГК «Титан», а также проведение совместных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по тематикам предприятия.

Микрофлюидные технологии подразумевают создание компактных устройств, которые оперируют микролитровыми объемами жидкости, используя каналы с размерами десятки-сотни микрон. Это инновационная технология в химии нового поколения, позволяющая вывести на принципиально новый уровень химический синтез и автоматизацию процессов в наукоемких отраслях российской промышленности.

«В результате применения микрофлюидных технологий мы получаем высокое качество продукции при относительно низкой себестоимости, а также повышаем безопасность, экологичность и энергоэффективность производственного процесса. Группа компаний "Титан", используя микрофлюидное оборудование, сможет выпускать фармацевтические субстанции, действующие вещества для химических средств защиты растений, различные химреактивы в том числе для радиоэлектроники. Уверен, что наше сотрудничество с НГТУ им. Р. Е. Алексеева пойдет на пользу обеим сторонам, а синергия науки и производства приведет к ускорению внедрения и выведения на рынки новых перспективных технологий и высокотехнологичной продукции», - рассказал руководитель обособленного подразделения ГК «Титан» в Москве Александр Орлов.

НГТУ формирует научно-технологическую базу для новых отраслей российской экономики. В этом контексте совместная работа ученых и промышленников поможет сократить сроки разработки перспективных технологий в сфере применения микрофлюидики, комплексной переработки первичного нефтехимического сырья, малотоннажной химии, синтетических каучуков и латексов. Подписание соглашения с ГК «Титан» также приурочено к 125-летию вуза.

«Наше партнерство – это новый виток развития разработок в сфере биотехнологий. Нижегородский Политех ежегодно расширяет пул стратегических партнеров для наиболее эффективной работы над российскими высокотехнологичными проектами. Сейчас в рамках государственной программы "Приоритет 2030" мы реализуем стратегический проект "Зеленая экономика: технологический прорыв и экологическая безопасность". В рамках стратпроекта наши ученые разрабатывают новые химические технологии и функциональные материалы. Работа проходит в плотной связке бизнес-государство-наука, только так можно достичь тех, высоких результатов, которые стоят перед Россией в современных условиях. Новые партнеры помогут нам укрепить и ускорить разработку и внедрение новых технологий», - сказал ректор НГТУ имени Р. Е. Алексеева Сергей Дмитриев.

В реализации совместных проектов примут участие ведущие ученые, молодые исследователи, аспиранты и студенты НГТУ. Результаты работ будут представлены на международных, всероссийских и отраслевых симпозиумах и конференциях.